オリックスが「Bsスーツコレクション」を公開

オリックス・廣岡大志内野手の“凛々しい姿”がファンの間で話題となっている。球団は公式インスタグラムで「Bsスーツコレクション」を公開。投稿された廣岡のスーツ姿に「メロメロ」「目の保養です」「かっこよすぎて倒れました」と、虜になるファンが続出している。

インスタグラムで公開された廣岡のスーツ写真は計10枚。シックな濃紺のスリーピースに、深みのある色合いのネクタイを合わせた洗練された佇まい。グラウンドでの姿とは一味違う、大人の色気たっぷりの限定ショットとなっている。

28歳のスーツ姿にファンからは「全部イケメンすぎて無理です?」「スーツ姿カッコよすぎ」「どこか初々しさがあるの素敵」「全方向角度優勝すぎる〜」「最高」「ファンにはたまらん」「さすがオリメン1位」「待ってました。とっても」などの声が寄せられていた。

廣岡は今季、118試合に出場し打率.254、102安打、7本塁打。34打点を記録。プロ10年目で、安打、本塁打、打点ともにキャリアハイをマークし、チームのAクラス入りに貢献した。（Full-Count編集部）