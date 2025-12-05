【サンダーバード1号】 予約受付：12月5日18時より開始 商品発送：2026年3月 予定 価格：32,450円

ベルファインは、ダイキャストモデル完成品「サンダーバード1号」の予約を12月5日18時より受け付ける。価格は32,450円。商品の発送は2026年3月の予定。

ジェリー・アンダーソンの作品「サンダーバード」に登場する「サンダーバード1号」のダイキャストモデルが登場する。作中でのサンダーバード1号の主な役割は災害現場の司令塔となること。超高速の航空機であり、真っ先に災害や事故現場に急行する。メインパイロットは、トレーシー一家の長男スコット・トレーシー。

本モデルは可動式の翼を備え、大部分が金属で成形されているが、ノーズコーンとエンジンのみがプラスチック製。豪華なパッケージに、塗装済みのディスプレイベースと、個別番号付きの証明書が付属する。世界限定生産数は2,000個。

(C) Anderson Entertainment Limited, 2025.

Thunderbirds TM and (C) ITC Entertainment Group 1964, 1999 and 2025. Licensed by ITV Studios Limited. All Rights Reserved.

※この商品は著作権元Anderson Entertainment Limited.製作の公式限定生産商品です。

※ベルファインは日本国内販売の正規輸入代理店です。

※全世界2,000個限定生産