中島美嘉、新アルバム『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』リリース決定！「ORION」ライブ映像公開

中島美嘉の11thオリジナルアルバム『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』が、2026年1月28日にリリースされることが決定。併せて、初回生産限定盤の特典Blu-rayに収録される『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025』より、「ORION」のライブ映像が公開された。

■ニューアルバムは対照的な世界を描き出すコンセプト作品

『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』は、ミュージカルの世界観をイメージした＜マチネ盤／ソワレ盤＞の2枚組構成で、“舞台と裏舞台”“陽と陰”という対照的な世界を描き出したコンセプト作品。

マチネ盤には、既発のタイアップ曲を中心に“昼公演＝陽”を象徴する楽曲を収録。一方ソワレ盤には、新曲を中心に“夜公演＝陰”の世界観を追求した楽曲が並び、中島美嘉の内側で鳴り続ける“脳内ミュージカル”をそのままコンパイルしたような内容になっている。

さらに初回生産限定盤には、アジア6都市を巡り約4万人を動員した『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025』より、ファイナルとなったソウル公演の全曲を収録した特典Blu-rayを同梱。同公演は2025年5月に開催され、代表曲「雪の華」「GLAMOROUS SKY」を含む計20曲以上が披露されたステージで、現地ファンの大合唱で包まれる圧巻のライブパフォーマンスが話題を呼んだ。

そのなかから「ORION」のライブ映像が公開された。

特典Blu-rayにはこの他、最新曲のMV集も収録され、24周年から25周年へ向かう節目にふさわしい“ステージアーティスト”中島美嘉の現在地が凝縮された作品となっている。

また2026年は、『MIKA NAKASHIMA THE ACOUSTIC 2026』と題した新機軸のライブが東京・大阪で開催される他、マカオ、バンコク、台北、クアラルンプール、ソウル、日本国内（大阪・東京）を巡る『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』の開催も決定。

アジア各国で人気が高まるなか、代表曲のストリーミングが急伸するなど、国境を超えて存在感を高め続ける中島美嘉。25周年へ向かう新章となるアルバム『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』に注目だ。

■リリース情報

2026.01.28 ON SALE

ALBUM『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』

