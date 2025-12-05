婚活アドバイザー植草美幸がバッサリ「優しい・高学歴・高収入」でも結婚に踏み切れない女性の盲点
婚活アドバイザーの植草美幸さんが、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『植草美幸の恋愛・結婚相談』で配信したYouTube動画「28歳女性『同棲中の同い年の彼氏がいるのですが、この方と結婚したい！という気持ちになりません。。。』」を公開。高スペックな彼氏との結婚に踏み切れない女性の悩みに対し、厳しい現実を突きつけた。
動画で取り上げられたのは、28歳の女性からの相談。交際1年半、同棲3か月の同い年の彼氏は、有名大学院卒で年収750万円、優しくて頭も良いという好条件の持ち主。しかし、相談者は「この方と結婚したい！という気持ちになりません」と悩みを打ち明けた。その原因は、根本的な価値観の違いにあるという。
相談者によると、彼は「何をするにも学歴重視」で、将来の子どもにも学歴を重視した教育を望んでいる。一方、相談者は「お箸の使い方、靴を揃える、『ご馳走様、ありがとう』などがしっかり言える子どもに育てたい」と考えている。この価値観の違いが浮き彫りになったのが、食事の配膳をめぐる一件。相談者がお味噌汁とご飯の位置が逆だったことを指摘すると、彼は「なにそれ？宗教？」と笑いながら返したという。また、脱いだ靴を揃えるよう頼んでも「これで育ってきてるから無理だ」と一蹴されるなど、育ってきた環境の違いが随所に見られると語った。
これに対し植草さんは、当初は「優しい、頭も良い、収入も多い。結婚したらいいじゃない」と条件面を評価。しかし、価値観の不一致、特に彼が彼女を見下しているかのような言動に注目し、「そういう彼が許せないんだったらもう別れるしかない」と断言。育った環境に起因する価値観の違いは簡単に変わるものではなく、それを受け入れられないのであれば関係を続けるのは難しいとの見解を示した。
