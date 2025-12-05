「目黒さんはカナダに行く前に、来年2月公開の主演映画『ほどなく、お別れです』のPRのための撮影を済ませなければいけないようで、12月は大忙しだそうです。

‘23年から始まったSnow Manの大晦日の生配信が今年も決まっているそうで、その準備も同時に進めていると聞いています」（音楽関係者）

Disney+で配信されるドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2への出演が決まり、その撮影のため、来年1月後半からグループを一時的に離れる目黒蓮（28）。

『SHOGUN 将軍』がエミー賞史上最多の18部門を制覇した人気作だけに、目黒の出演がアナウンスされると大きな話題となった。

挑戦を祝福する声があがる一方で、ある映画に影響を及ぼしていた――。

来年のゴールデンウィークに公開予定の目黒の主演映画『SAKAMOTO DAYS』に携わるスタッフはこう話す。

「実は『SAKAMOTO DAYS』は2部作で後編の製作がすでに決まっています。この撮影は’26年2月〜4月にかけて行われる予定でした。

しかし、目黒さんの『SHOGUN』出演が決まり、同作の撮影を優先することになったため、『SAKAMOTO DAYS』の続編の撮影は’27年に延期。それに順じて続編の公開も1年後ろ倒しに……。

撮影のためにスケジュールを押さえていた共演者やスタッフからすれば、クランクインの数カ月前に延期になり、突然その期間の“仕事がなくなる”ことになります。

目黒さんもコメントしていましたが、『SHOGUN』のオーディションは今年に入ってから行われました。

人気俳優の多くは『SHOGUN』の撮影期間はすでに別の仕事が入っていたため、オーディションを泣く泣く辞退していました。撮影期間は1年近くに及び、しかもカナダですからね。決まっている仕事を蔑ろにはできません。業界内では今回の目黒さんが『SHOGUN』を優先したことに驚きの声があがっています」

配給元である東宝に『SAKAMOTO DAYS』続編の撮影延期について問い合わせたものの、回答は得られなかった。

『SHOGUN』の出演発表に際して《念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです》とコメントしていた目黒。夢の実現のため、影響を受けてしまった人もいたようだ――。