38歳メッシがW杯出場へ意欲を示す「出場したい」…最悪の場合でも「現地で観戦するだろう」
アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）が、FIFAワールドカップ26へ出場する意欲を示しつつ、「最悪の場合でも現地で観戦するだろう」と語った。4日、大手メディア『ESPN』がコメントを伝えている。
現在38歳のメッシは、2006年に開催されたFIFAワールドカップドイツ大会を戦うアルゼンチン代表のメンバーに選ばれると、そこから2010年の南アフリカ大会、2014年のブラジル大会、2018年のロシア大会、そして同代表が世界の頂点に輝いた2022年のカタール大会と、ここまで5大会連続でワールドカップに出場している。
約半年後に開催を控えるFIFAワールドカップ26。メッシは、同大会期間中に39歳になる。6大会連続となる同大会出場の可能性について問われると、「出場したい。前にも出場したいと思っていると言ったよ。ただ、最悪の場合でも現地で観戦するだろう。それでも特別な体験になるはずだ」と回答。そして、前回大会で同代表を優勝に導いたメッシは「ワールドカップは誰にとっても、どの国にとっても特別なものだ。特に僕たちにとっては、より特別なものだ。なぜなら、全く異なる形でこの大会を受け止めているんだ」と語った。
また、「僕たちには本当に素晴らしい選手たちが揃っている。何年も前から示してきたことだ。特に、リオネル・スカローニ監督が就任してからの勝利への意欲と熱意は顕著だ。全員が持っているメンタリティなんだ。このチームには勝者が揃っていて、強い精神力を備え、もっと勝ちたいと渇望している。その姿勢がみんなに伝染する。練習でも試合でもそれが見て取れる。みんなが代表に全てを捧げている」と、アルゼンチン代表が持つ強みを述べ、次のように続けた。
「僕たちはとても仲が良いチームだけど、トレーニングマッチや特定のトレーニングメニューでは、そうすべきときは本気でぶつかり合う。それがこのチーム、この代表の強みなんだ」
「スカローニ監督とスタッフたちがこの環境を作り上げた。日々の雰囲気は彼らが生み出したんだ。新たな選手が次々と現れ、これまでのメンバーに新しい顔ぶれがどんどん入ってくる。こういうチームだからこそ、新しく代表に選ばれた選手もチームに馴染みやすくなる。アルゼンチンはこの時期を最大限に生かすべきだ。ワールドカップ優勝という結果が、次の大会への準備へ自信と余裕をもたらしてくれる」
