■世界経済を支える日本の機械メーカー

日本はモノづくりの国と呼ばれるが、モノづくりでまず思い浮かぶのは自動車工場や化学コンビナートなどの製造風景だろう。工場内で最も重要なのは生産物だが、生産活動で使用される機械や工具なども重要であることは言うまでもない。機械の優劣で生産物の品質は大きく変わる。

機械の中でも熔接や塗装、組み立てなどの作業を人に代わって行うロボットは花形的な存在だ。また、製造業に限らず、医療や警備などさまざまな現場でもロボットの活用が急増している。

世界には多くのロボットメーカーがあるが、日本のファナック、安川電機、スイスのABB、ドイツのKUKAが大手4強で、これらの企業はビジネス界で存在感が大きい。

しかし、ロボットだけが機械ではない。日本にはロボットメーカー以外にさまざまな機械メーカーが存在する。その中には多数のグローバル・ニッチ・トップ（GNT）企業があり、日本経済のみならず世界経済を支えている。

■世界のニッチ市場を制すGNT企業

グローバル・ニッチ・トップ企業とは、世界のニッチ（すき間）分野で勝ち抜き、サプライチェーン上で重要な製品を持つ優良企業を指す。欧州でピーター・ドラッカーの次に影響力のある経営思想家と称されるハーマン・サイモンは、GNT企業を「Hidden Champions（隠れたチャンピオン）」と呼ぶ。目立たないが技術やノウハウにすぐれており、経済を支える企業という意味だ。

じつは、自動車業界のような巨大マーケットではなく、小規模なマーケットで世界シェアが圧倒的に高く、世界のサプライチェーンで非常に重要な企業が日本にはたくさんある。本稿では、数ある日本のGNT企業の中から機械分野で世界シェアトップを占める地方企業を紹介したい。

■戦後日本で「食品の三大発明」

戦後日本で「食品の三大発明」と言えば、インスタントラーメン、レトルトカレー、カニカマだ。カニカマとは、見た目はカニだが中身はかまぼこという人気食品。じつは、このカニカマは日本国内だけでなく、世界的な人気商品なのだ。

カニカマを世界で一番初めに開発したのは、石川県の水産練り物メーカー・スギヨ。1972年、カニ風味かまぼこ「かにあし」を発売し、瞬く間に大ヒット商品となった。スギヨは国内だけにとどまらず、1976年には米国でも販売を開始。ヘルシー志向とシーフードブームに乗ってカニカマは米国でも人気商品になった。

■日本の定番食材カニカマが世界で大人気

そのスギヨの調査では世界のカニカマ生産量は約50万トン（2021年）で、そのうち日本は7万トンに過ぎず、大半は海外で生産されている。

生産量第1位はリトアニアで、近海で多く獲れるスケトウダラを原料として生産し、欧州へ輸出している。消費量の1位はフランス、2位はスペインで、日本は3位。カニカマは日本生まれだが、生産も消費もヨーロッパがトップなのだ。フランスやスペインでは「SURIMI（すり身）」の名称で人気を集めている。

フランスでは、サラダやパスタ、サンドイッチなどあらゆる料理に使用されているし、スペインではカニカマアヒージョ（オリーブオイルとにんにくで食材を煮込んだ料理）が定番料理となっている。また、アメリカではカリフォルニアロールの具材に、中国では火鍋の具材に用いられるなど、現地の食生活になじんでいる。

山口県に本社を置くヤナギヤは、このカニカマをつくる装置で世界シェア7割を誇る。従業員数わずか160人の非上場企業が、いかにして“世界一企業”となったのか。

■かまぼこ屋からかまぼこ製造機械メーカーへ

ヤナギヤは1916年に現社長の柳屋芳雄の祖父に当たる柳屋元助が「柳屋蒲鉾店」を創業したことに始まる。当初はかまぼこをつくっていたのだ。

魚のすり身を手作業で練っていたのだが、これがものすごい重労働だった。そこで、元助は機械化に取り組み、魚肉を均一にかき混ぜたり、潰したりする機械を開発し、1931年に特許を取得。翌年には「柳屋鉄工所」を開業し、かまぼこ屋からかまぼこ製造機械メーカーへと舵を切った。

かまぼこ製造の中でも最も重労働だった「練り作業」の機械化は全国のかまぼこ屋で評判となり、同社の機械は全国へ出荷されるようになった。

■経営危機からカニカマ製造機で再建

柳屋芳雄社長は1973年に大学を卒業すると、兵庫県内のかまぼこメーカー「ヤマサ蒲鉾」に就職し、かまぼこづくりを基礎から学んだ。石油ショックの影響などで実家の柳屋鉄工所の経営が悪化したことから、1975年に柳屋鉄工所に入社し、3代目社長に就任した。

経営を立て直す中で目をつけたのが、カニカマ製造装置だ。当時カニカマは発売されたばかりだったが、ブームになりそうな兆しがあった。顧客からカニカマ製造機械の製造を依頼されたのをきっかけに開発に取り組み、1979年に装置を完成させた。

その後はカニカマ製造会社と連携し、本物のカニの味や食感に近づけるよう機械や製法の改良に取り組み続けている。

1998年にはパリに事務所を創設し、ヨーロッパでの営業・メンテナンスの拠点も築いた。修理やメンテナンスに力を入れていることも同社の成長要因の一つだ。

■コロナワクチン関連の装置で特許

ヤナギヤはカニカマ製造装置だけでなく、さまざまな機械を製造している。竹輪、はんぺんといった水産練り物の製造機械はもちろん、豆腐、海苔、和菓子などの製造機械も生産している。

また、食品向け以外に化学工業品や薬品、ペットフードを製造する機械もつくっている。混ぜたり、こねたりする技術は、こうした製品の製造にも活かされている。

そのほか、食品用の蒸し機、乾燥機、焼成機き、冷却冷凍機なども手がけている上に、新型コロナが蔓延していた頃には、山口大学と共同でコロナワクチンの製造工程を短縮・効率化する装置を開発し、特許を取得した。

カニカマ市場は決して大きくはないが、カニカマ製造装置で培った技術は、それ以外の大規模市場でも有用だ。今後はカニカマ市場をしっかり押さえつつ、そのほかの市場向けにも売上を伸ばしていくだろう。

