現在、参政党の要職に就いている豊田真由子元衆院議員（51）。8年前のパワハラ暴行事件は今も記憶に新しいところだが、それをほうふつとさせる“事件”が、先頃起きていた。

上から目線の指示

夏の参院選で躍進した参政党は、9月上旬に党人事を刷新。ボードメンバーと呼ばれる常任役員に抜てきされた豊田氏は、併せて政調会長補佐の重職も担うことになった。

「豊田氏は自民党議員時代の2017年6月、政策秘書の男性への激しい暴力が発覚し、同年秋の衆院選で落選。傷害と暴行容疑で書類送検されました。のちに不起訴となり、コロナ禍では厚労省出身らしく『公衆衛生の専門家』としてテレビ出演するなど、露出を続けてきたのです」（政治部記者）

世間を震撼（しんかん）させた“このハゲーっ！”から8年。“深く反省している”という豊田氏を参政党がスカウトしたわけだ。それでも、新天地ではさっそくあつれきが生じているとのことで、さる党関係者が言うには、

「省庁が議員にレクチャーする際、豊田さんも同席することが多く、議員を差し置いて彼女が長々と質問して時間が費やされてしまうのです。新人が多いため“経験者の私がチェックしてあげます”という考えなのでしょうが、上から目線の指示がもっぱらで、議員らはへきえきしています」

大声を張り上げて……

そうした中で、ついに“事件”は起きてしまった。

「かれこれ2カ月ほど前のことです」

とは、事情を知る別の党関係者である。

「豊田さんは、『自分用の部屋がないと会話が筒抜けになってしまう。落ち着いて電話もかけられないので、議事堂内に個室を用意してほしい』と要望していました。とはいえ、希望通りのスペースを直ちに私たちの控室に設けるのは無理でした」

そこで梅村みずほ参院議員（47）が、その旨を豊田氏に伝えた。すると、

「豊田さんは態度を豹変させ、『人を馬鹿にして！』『私のメンツを傷つけるの？』などと、大声を張り上げて梅村議員に食ってかかったのです」（同）

周囲には同党の議員などが居合わせていた。にもかかわらず、われを忘れて逆上してしまったというのだ。

「私を地下に？」

この関係者が続けて、

「梅村議員は努めて冷静に『参院議員会館の地下には、会派に割り当てられた部屋がある。そちらでどうですか』と提案しました。ところが、これが火に油を注いでしまったようで、豊田さんは『私を地下に閉じ込めるの？』と、いっそう激高してしまったのです」

「私の伝え方が悪かった」

それはさながら、かつて繰り返しテレビで流された音声の再現のごときけんまくだったという。まさしく豊田氏の“本領発揮”といったところで、図らずもモンスターの逆鱗に触れてしまった梅村議員に尋ねると、

「“逆上”と捉えるかどうかは主観によりますが……」

そう前置きしながら、

「豊田さんが個室として使いたいと希望していたスペースのある部屋は、新しくわれわれに割り当てられる場所で、議院運営委員会の了承を得ないと使えませんでした。豊田さんはそれをご存じなかったようで、『なぜ使えないのか』という認識の相違、やりとりはありました」

梅村議員は「私の伝え方が悪かった」と振り返るのだが、底知れぬ恐怖を味わったのは想像に難くない。あらためて豊田氏に質すと、参政党事務局を通じて、

「豊田ボードが激高して指摘の発言をした事実は確認できません」

“反省”とやらも束の間、早くも化けの皮が剥がれてしまったのだ。

「週刊新潮」2025年12月4日号 掲載