8年前に世の中をお騒がせした元衆院議員・豊田真由子氏が、9月8日に参政党の政調会長補佐に起用されたことが明らかになった。世間では、豊田氏の起用に対して賛否さまざまな声があがっている。【写真】目のやり場に困る…参政党さや氏のセクシードレス姿豊田氏は2017年、自身の秘書に対して「この、ハゲ〜！」などと暴言を吐いたとされ、自民党を離党。過激なパワハラ言動は国民に強烈なインパクトを与え、大きな批判を浴びる