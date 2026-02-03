自民党の衆議院議員時代、政策秘書を大声で罵倒するパワハラ言動が問題になって一度は政界を離れた豊田真由子氏（51）。彼女は今回の衆議院選挙に参政党の北関東ブロックの比例単独候補として出馬した。埼玉県深谷駅前で街頭演説に立った豊田氏は、自分の言動が原因で社会的批判を浴びたことに涙を流したりもした。 【画像】参政党の豊田氏は比例北関東ブロック単独でニンマリ、いっぽう自民党の比例10位、20位にいる“しんどい”