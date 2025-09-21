元衆議院議員の豊田真由子氏が９月、参政党のボードメンバー兼政調会長補佐に就任した。週刊誌にパワハラを報じられ一度は政治の表舞台から姿を消した豊田氏の永田町復帰は、社会に大きな波紋を広げている。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏が解説する――。 【画像】元自民党・豊田真由子氏が政界復帰する党は？ 報道内容はパワハラそのものであった ８年前の2017年、秘書への暴言