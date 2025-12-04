女性首相、万博、ラブブ……今年注目を集めたワードは？ 2025年Google検索ランキングが発表
Google は、2025年Google検索ランキングを発表した。2025年1月1日から11月20日までの期間で、去年と比較し急上昇したキーワードをジャンル別でランキングにしている。
（【画像】ジャンル別2025年Google検索ランキング一覧）
総合では、女性初の内閣総理大臣に指名された「高市早苗」が3位に登場した。
スポーツではMLBワールドシリーズ優勝をかけ、大谷翔平選手、山本由伸選手が大活躍した「ドジャース対ブルージェイズ」 が5位にランクインしている。
ぬい活が話題になったことで、「ぬいぐるみ」と一緒に検索したキーワードも集計した。1位となったのは、世界中の若者から熱狂的人気を集めている「ラブブ」だ。大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が2位にランクインした。
2025年は大阪・関西万博が開催された年だ。世界各国が出展した「パビリオン」と一緒に検索された急上昇キーワードでは、翼のようなユニークな建築が話題となった「クウェート」が1位となった。日本で初公開された大理石の天球儀彫刻「ファルネーゼのアトラス」など展示した「イタリア」が2位にランクインしている。
Googleが公開したデータの中には、映画、ドラマ、アニメ、ゲームなどのランキングが含まれている。また都道府県別も集計されており、26府県で「熊」に関する言葉がランクインした。
（文＝リアルサウンドテック編集部）