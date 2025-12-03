キタキタキターーーーッッ！！【モスバーガー】次食べたい♡「期間限定バーガー」

新鮮な国産野菜をたっぷり味わえる【モスバーガー】に期間限定の新メニューが登場。昨年も大好評だったアボカドを主役にしたバーガーが、昨年よりもさらにアボカドを味わえるようリニューアルして再登場です。そこで今回は、食べ逃し厳禁な「期間限定バーガー」を紹介します。

期間限定なんてもったいない！ アボカドを贅沢に味わうバーガー

11月12日より期間限定で販売中の「アボカドバーガー」。昨年は「新とびきりアボカド」として登場していたメニューですが、今回はもっとアボカドを味わいたいという声に応えて、アボカドの食べ応えに重点を置いているよう。レタスやトマトなどのフレッシュな野菜もしっかり入っているので、食べ応えはあってもさっぱりと食べられそうです。

大きなダイスカットで贅沢感アップ

アボカドバーガーを見てみると、真っ先に目に入ってくるのはやはり大きくダイスカットされたアボカド。@megumiko_maniaさんが「ダイスカットのアボカドとアボカドソース、どちらもしっかり存在感あり◎」と絶賛する味わいを楽しめます。今にもバンズからはみ出しそうなたっぷりのアボカドは、贅沢感満載です。

ボリューム感が欲しい方にはこちら

ジューシーなハンバーガーパティを2枚重ねた「ダブルアボカドバーガー」。シャキシャキのレタス、みずみずしいトマト、クリーミーなアボカドを感じながら食べるハンバーガーは、野菜のフレッシュさと肉肉しさを同時に味わえそう。

お肉もアボカドもしっかり食べたい気分の時に

@megumiko_maniaさんが「ひと口ではおさまらない厚み」とコメントするほど大きく、厚みのあるハンバーガーは、お肉の旨味がギュッと詰まった仕上がり。ハンバーガーパティ2枚でも食べ応えは十分ですが、アボカドとマヨネーズベースのオリジナルワカモレ風ソースによって、さらに満足度の高い食べ応えを堪能できます。

アボカド好きなら必ずチェックしておきたい【モスバーガー】の「期間限定メニュー」。フレッシュな野菜と食べ応えのあるアボカド、ハンバーガーパティによる贅沢な一品をぜひ堪能してください。

