RIZINファイター・久保優太、“愛車トラブル”を報告 走行中に蹴り→“数百万円”級の被害に怒り ドラレコ公開し情報募集
RIZINファイターで今夏の参議院選挙にも立候補した久保優太が、3日までに自身のXを更新。“トラブル”に巻き込まれ、愛車のフェラーリが傷つけられたことを報告した。
【衝撃映像】これはひどい…RIZINファイター・久保優太、“愛車トラブル”の一部始終 外国人と思われる男が“愛車”フェラーリに蹴り
久保は「【拡散希望】皆さん助けて！」と題して、ことの顛末を記載。「12月1日夜中1時頃、池袋駅西口の西一番街中央通りで、いきなり中国語っぽい言語の外国人に愛車のフェラーリを飛び蹴りされて、傷つけられました」と報告した。
「僕はプロ格闘家なので、一切手を出さずに、近くの交番で警察を呼びましたが、蹴った犯人は逃げてます」と自身の立場ゆえに、対応できなかったといい、「以前、軽い傷で修理費が数百万円だったので、今回もそれくらいの被害になりそう。何より逃げてるから許せない！」と怒りをにじませた。
久保はドライブレコーダーの映像、愛車の傷ついた箇所を公開し、「ドラレコの映像を貼り付けるので、この犯人を知ってる方、DMかメールで情報をお寄せ下さい」「また拡散に協力お願いします」と呼びかけ。
最後に「血と汗と涙で手に入れた大切な愛車を飛び蹴りされて傷まで付けられて久保優太は怒ってます」と改めて、怒りを爆発させ、結んだ。
