◇RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA（2026年4月12日マリンメッセ福岡）格闘技イベント「RIZIN」は12日、「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」をマリンメッセ福岡で開催。第4試合で摩嶋一整（毛利道場）がジェームズ・ギャラガー（アイルランド）に3R肩固めで失神一本勝ちを飾った。大歓声の中で“町工場のグラップラー”がアイリッシュスターに衝撃勝利を飾った。1Rから積極的にテークダウンを決めて有利に試合を進めた摩嶋。3