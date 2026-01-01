格闘技イベント「RIZIN 師走の超強者祭り」は12月31日、さいたまスーパーアリーナにて開催。第15試合メインイベントのフェザー級タイトルマッチは、王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフが1ラウンド2分54秒TKO勝ちで朝倉未来に勝利した。10周年に相応しい熱戦続きとなった2025年の大晦日大会。榊原信行CEOが大会後の会見で総括をしている。 ■10周年アニバーサリーイヤーを締めくくる感