朝倉未来【写真：AP/アフロ】THE ANSWER

「RIZIN」でTKO負けの朝倉未来 医務室で「何で倒れた？」など質問

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • RIZIN師走の超強者祭り」で、朝倉未来がシェイドゥラエフにTKO負けした
  • 試合後、朝倉は「何で倒れたんですか?」と質問し、記憶が飛んでいる様子
  • RIZIN公式YouTubeは、中継では映らなかった裏側を公開している

◆TKO負けの朝倉未来、医務室に運ばれた舞台裏

記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    【RIZIN】朝倉未来　衝撃1R174秒殺TKO負け…王者の鉄槌に沈む、首を固定して担架で救急搬送 2025年12月31日 21時22分
  • 　ラジャブアリ・シェイドゥラエフに捕まる朝倉未来（撮影・金田祐二）
    会場悲鳴　朝倉未来が衝撃の１回失神ＴＫＯ負け　最強王者シェイドゥラエフに惨敗　パウンドでボコボコに…緊急搬送で試合後会見は欠席　“路上の伝説”無念、３度目挑戦も王座獲得ならず 2025年12月31日 21時23分
  • スポニチ
    【RIZIN】朝倉未来　衝撃KO負け→担架で退場「さすがに引退だよな…」「今までありがとう」「心配」 2025年12月31日 21時53分
  • 　大会総括を行う榊原信行ＣＥＯ
    ＲＩＺＩＮ榊原ＣＥＯ「朝倉未来のチャレンジを前向きに受け止めてほしい」救急搬送前の未来「吐き気がある」 2025年12月31日 23時55分
  • スポニチ
    【NPBジュニアT】ロッテ・益田長男・輝々、同じ背番号「52」で堂々初出場　勇姿に父は感動 2025年12月29日 5時30分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
    2. 2. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
    3. 3. 3歳男児 マンション9階から転落
    4. 4. 長澤まさみ結婚 相手は映画監督
    5. 5. 本郷奏多 一般女性との結婚報告
    6. 6. 天竺鼠が解散「理由はひとつ」
    7. 7. 有吉NHKに怒られたか 憶測広がる
    8. 8. IZAM 吉岡美穂との離婚を発表
    9. 9. 【紅白】有吉弘行の“あのポーズ”がネットで話題　集中できないファン続出「紅白より有吉さんの指が…」
    10. 10. 永野芽郁 今はまだ色々と難しい
    1. 11. 安住アナ 第1子女児誕生を公表
    2. 12. 剛力彩芽 丘山晴己との結婚否定
    3. 13. 松井珠理奈&辻本達規が結婚 全文
    4. 14. 声優事務所を5人一斉退所 驚き
    5. 15. 「9mm」かみじょうちひろが脱退
    6. 16. ミセス放送事故「生放送!」叫ぶ
    7. 17. 声優の楠木ともり 結婚を発表
    8. 18. 久慈暁子が第1子妊娠を発表
    9. 19. 松井珠理奈 辻本達規と結婚報道
    10. 20. 柏木由紀とすがちゃん年内結婚か
    1. 1. 3歳男児 マンション9階から転落
    2. 2. もしも「お餅」が喉に詰まったら
    3. 3. 新幹線個室 23年ぶりに復活へ
    4. 4. 大晦日に「妻が玄関で…」通報
    5. 5. 「ラブホ空港」3つの唯一無二
    6. 6. 1日未明に川遊び 高校生岸戻れず
    7. 7. 宇都宮線で衝突事故 列車脱線か
    8. 8. 男性遺体「動物が食べたのでは」
    9. 9. あす 東京23区などで積雪予想も
    10. 10. 非情な差し押さえも 異例展開に
    1. 11. 「サウナが燃えている」火事被害
    2. 12. 異臭&肉の色が変 炎上したおせち
    3. 13. 年末ジャンボ宝くじ当せん番号は
    4. 14. 朝食ビュッフェでのNG行為に賛否
    5. 15. 大晦日の池袋でトレカ強盗 逃走
    6. 16. 3歳児転落 両親が不在だったか
    7. 17. 天皇陛下の新年ご感想文書 全文
    8. 18. ネイリストの女性が死亡 殺人か
    9. 19. 新宿駅近くで歩道に車 3人が搬送
    10. 20. 首から血を流し倒れている女性を発見…死亡　事件の可能性も視野に捜査　茨城・水戸市
    1. 1. 帰省先で寿司カチカチ→家族崩壊
    2. 2. 高市氏が年頭所感 希望生みだす
    3. 3. 元死刑囚と獄中結婚…妻の苦悩
    4. 4. 午年（うまどし）生まれは940万人　新成人は109万人
    5. 5. 岡山中3行方不明 足取りつかめず
    6. 6. 首相 公邸で「お化けまだ出ず」
    7. 7. 年金額に女性絶句 納得いかない
    8. 8. 衆院選立候補予想者が700人超
    9. 9. ナイツの漫才に神谷代表が反応
    10. 10. 母も解けず検索…小6の面積問題
    1. 11. スマホない時代何して過ごした?
    2. 12. ベロ舐められた4歳女児 不登園に
    3. 13. 母子4人死亡事件 父親は憔悴か
    4. 14. 予算成立前後に政局のヤマ場　解散判断、連立拡大も焦点
    5. 15. 貧しい幼少期を恨み実家を捨てた
    6. 16. 脱走のオオカミ 一夜明けた状況
    7. 17. 中国人実業家が仕掛ける大阪“中華街構想”の野望と住民の恐怖
    8. 18. 竹田恒泰氏「おこめ券を配るなんて最悪」減反政策とバラマキの矛盾をバッサリ
    9. 19. TBSで衝撃的な「コンプラ違反」
    10. 20. 200万円奪い、外国人逃走 茨城
    1. 1. ビーバーのダムで約2億の節約に
    2. 2. プーチン氏の秘密宮殿に衝撃
    3. 3. トランプ氏左手に「あざ」で疑念
    4. 4. ガンジス川の沐浴で日本人放尿か
    5. 5. 「注射おばさん」出国禁止措置
    6. 6. 習氏「歴史の潮流止められない」
    7. 7. 懸念に中国外務省「断固反対」
    8. 8. 壁画修復「失敗」話題 女性死去
    9. 9. インドの騒ぎ 原因は「放尿」
    10. 10. 台湾統一妨げられない 習近平氏
    1. 11. 欧州のスキー場で爆発 10人死亡
    2. 12. 夜景に「ヤバいね!」独男性絶句
    3. 13. 英&欧大陸結ぶ高速鉄道 運休に
    4. 14. ウ大統領「署名するつもりない」
    5. 15. FA-50の改修 米の姿勢が影響か
    6. 16. ケネディ氏の孫 35歳で亡くなる
    7. 17. 露と北朝鮮 やや奇妙なやり取り
    8. 18. 習近平氏 新年に重要な「挨拶」
    9. 19. 中国「日本軍服」を取り締まる法
    10. 20. サムスンらへ「一時救済」の訳
    1. 1. 「あけおめ、離婚して」夫は硬直
    2. 2. ヒートテック買替タイミング判明
    3. 3. 大晦日のUber 20km超案件が多発
    4. 4. トヨタで退職者絶えぬ理由 TOP3
    5. 5. おせちは筑前煮で高血圧一直線に
    6. 6. 「神様に無礼」おみくじのタブー
    7. 7. 通帳投げる 正月に父親が大激怒
    8. 8. 新卒でJAに入社→9カ月で退職
    9. 9. 総利益100億円投資家・テスタ氏が2025年を振り返り「20年やっても相場はわからない」新NISAから始めた初心者が陥りがちな株式投資の“罠”
    10. 10. 人間関係とは無縁「ひとり起業」
    1. 11. 年末に娘帰省 イヤな予感当たる
    2. 12. 新幹線個室 23年ぶりに復活へ
    3. 13. 神社で守るべき基本マナーとは
    4. 14. 郵便集配500拠点を統廃合へ 検討
    5. 15. 公務員は退職金がいい 本当か
    6. 16. インパクト大きい自社株買い発表
    7. 17. 初日の出待機させない? PA閉鎖へ
    8. 18. コメダの2026年福袋 2種を販売
    9. 19. TDR 4人で5万円の予算は妥当か
    10. 20. 買収で一変した老人ホームの日常
    1. 1. 「あけおめメッセージ」のコツ
    2. 2. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
    3. 3. auから楽天モバイル 注意点は
    4. 4. レンズ一体型の新カメラ 4月発売
    5. 5. KDDI社長「夢中に挑戦できる」
    6. 6. スマホの実売台数ランキング
    7. 7. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
    8. 8. SBグループ 6250億円で買収へ
    9. 9. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
    10. 10. 無意識に同意→個情が筒抜けに?
    1. 11. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
    2. 12. フォルダブルスマホ「motorola razr 50 ultra」の日本向けメーカー版にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
    3. 13. ソフトバンクG、OpenAIへの225億ドル追加出資完了
    4. 14. ギズモード編集部が選ぶ2025年の｢ベストエンタメ｣
    5. 15. 今週の秋葉原情報(番外編) - 2026年の初売り情報、メモリ高騰の中でお得な特価品を見逃すな！
    6. 16. 今週の秋葉原情報 - あの″マイクラ風″簡易水冷が発売に、ROGやGODLIKEの限定記念モデルも
    7. 17. 【LINEの新規登録方法】新しくアカウントを作成する方法【2026年最新版】
    8. 18. 「アーク 新春初売セール 2026」が1月1日開始、初売り限定BTOパソコンも台数限定販売
    9. 19. 冬休み中にクリアまで行けるゲーム3選
    10. 20. [山根康宏の「言っチャイナよ」] ファーウェイからフラッグシップモデルや薄型Airなど7機種が登場
    1. 1. Nイヤー駅伝で22人抜き&区間新
    2. 2. 昏睡だぞ 朝倉未来の惨劇に凍る
    3. 3. マエケンに内部情報筒抜けだった
    4. 4. 痛々しい姿でRIZINに…引退危機
    5. 5. 救急搬送の朝倉未来 精密検査
    6. 6. JRA史上初 還暦ジョッキー誕生へ
    7. 7. 「レフェリー早く止めろよ」指摘
    8. 8. 置き石マーキング 被害額1350万
    9. 9. 阪神打撃投手に転身へ　現役引退の元ロッテ・西村天裕「またグラウンドでお会いできます！」
    10. 10. 今井 残り2日も「音沙汰なし」
    1. 11. 朝倉未来が失神TKO負け 担架搬送
    2. 12. 「サンベルクスって何?」と疑問
    3. 13. 3連覇中の卓球・早田ひなが報告
    4. 14. 朝倉未来 RIZINで「超強者祭り」
    5. 15. 前WBC王者の厳しい判定に猛批判
    6. 16. 紅白後に…駅伝中継の歌手に騒然
    7. 17. オコエ瑠偉 行方不明報道の真相
    8. 18. GMOがニューイヤー駅伝初優勝
    9. 19. 嘘だ Nイヤー駅伝でV候補大苦戦
    10. 20. TKO負けの朝倉「何で倒れた?」
    1. 1. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
    2. 2. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
    3. 3. 長澤まさみ結婚 相手は映画監督
    4. 4. 本郷奏多 一般女性との結婚報告
    5. 5. 天竺鼠が解散「理由はひとつ」
    6. 6. 有吉NHKに怒られたか 憶測広がる
    7. 7. IZAM 吉岡美穂との離婚を発表
    8. 8. 【紅白】有吉弘行の“あのポーズ”がネットで話題　集中できないファン続出「紅白より有吉さんの指が…」
    9. 9. 永野芽郁 今はまだ色々と難しい
    10. 10. 安住アナ 第1子女児誕生を公表
    1. 11. 声優事務所を5人一斉退所 驚き
    2. 12. 剛力彩芽 丘山晴己との結婚否定
    3. 13. 松井珠理奈&辻本達規が結婚 全文
    4. 14. 「9mm」かみじょうちひろが脱退
    5. 15. ミセス放送事故「生放送!」叫ぶ
    6. 16. 声優の楠木ともり 結婚を発表
    7. 17. 久慈暁子が第1子妊娠を発表
    8. 18. 松井珠理奈 辻本達規と結婚報道
    9. 19. 柏木由紀とすがちゃん年内結婚か
    10. 20. 紅白 綾瀬はるかの衣装が国宝級
    1. 1. 無印良品の大人きれいめコーデ
    2. 2. ワークマンの「あったかパンツ」
    3. 3. 結婚遅くなるほど高望みに…指摘
    4. 4. セブンマニアが驚く新作スイーツ
    5. 5. GU 大人の高見えロングコート
    6. 6. 義母影響で…手料理食べられない
    7. 7. 誰もが声漏らす芸術的なスイーツ
    8. 8. オーブン不要 ミニココット
    9. 9. ユニクロのワイドパンツが優秀
    10. 10. 妊活巡りすれ違いの果てした答え
    1. 11. 苺が主役 期間限定スイーツ
    2. 12. Koki,日本離れ決断すべきなのか
    3. 13. カルディの正月限定商品レビュー
    4. 14. 40・50代の魅力を引き出すヘア
    5. 15. 自分へのご褒美に 限定スイーツ
    6. 16. 業スーで買いたい「冷凍食品」
    7. 17. ビアードパパ「贅沢いちご」登場
    8. 18. 片思いの男性に突き刺さるLINE
    9. 19. 予約なしで買える 3つの福袋
    10. 20. 性交渉後に出血 夫は涙止まらず