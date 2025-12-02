やけに静かだなと思ってコーギーさんの様子を見に行ってみた結果…。まさかの『本州』に擬態していて…！？芸術的すぎる寝姿を捉えた光景は記事執筆時点で729万回を超えて表示されており、37万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『やけに子犬が静かだな』と様子を見に行った結果→まさかの『芸術的な寝姿』】

やけに静かな犬の様子を見に行った結果

Xアカウント『@komachiaya_』に投稿されたのは、コーギー「こまち」ちゃんのお姿。

飼い主さんはこまちちゃんとお家で過ごしている時、ふと『やけに静かだなあ』と感じ、様子を見に行ったのだそう。

すると、そこにはなんと『本州』に擬態するこまちちゃんのお姿があったというのです。

まさかの『芸術的な寝姿』に37万いいね

お気に入りの『北海道チーズ蒸しパン』の大きなクッションを枕にして、すっかりリラックスモードで熟睡していたというこまちちゃん。

ちょうどチーズ蒸しパンの真ん中に描かれた北海道、それに対して斜め左に向かって伸びていくこまちちゃんのお身体…。

完全に『日本地図』が完成してしまっていたのだとか。思いがけず全身を使って『本州』を表現してしまうことになったこまちちゃん。

その完成度の高さ、愛らしいお姿は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「紅葉に染まる日本列島ですね」「本州はこまちゃんでできてたのか」「本州そのもので笑った」「私はお腹の辺りに住んでいます」「大阪はお腹の真ん中、ちょい左くらい？」など多くのユーモア溢れるコメントが寄せられています。

チーズ蒸しパンを愛用するお姿が大人気

北海道チーズ蒸しパンのクッション（大・中・小）が大のお気に入りで、上に乗ったり枕にしたり、時には運んで遊んだり…。大きさで使い分けるお姿は、まさにチーズ蒸しパンのプロ…！

貫禄ある寝姿や、飼い主さんを待ち構えるユーモア溢れるお姿、さまざまな表情や仕草を見せてくれるこまちちゃんは、日々多くの人々にコーギーの魅力を余すことなく伝えています。

写真・動画提供：Xアカウント「@komachiaya_」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。