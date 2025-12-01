¡Ò¼Ì¿¿½¸1ËüÉôÆÍÇË¡Ó¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¤ÎÊý¤¬¥Ó¥¸¥å¤âÂÎ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¼ã¼ê¥°¥é¥É¥ë¤â¼»ÅÊ¡¢43ºÐ¤Ç¿åÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µNHK¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¸µNHK²Æì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª²Æì¤Ç¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤ò»ý¤ÄÃÝÃæÃÎ²Ú¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬11·î17ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¡×¤Ç½éÄ©Àï¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÆ±ÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØTOMOKA¡Ù¡Ê1650±ß¡Ë¤ÏÈ¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç1Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÈ¿¶Á¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÈ¿¶Á¤ò¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ä¼ã¼ê¤Î¸½Ìò¥°¥é¥É¥ë¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û£±½µ´Ö¤Ç1ËüDL¤ÎÇúÇä¤ì¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò
¡ÖºÇ½é¤ÏÃÇ¤ëµ¤¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µーÎò¤ÏÄ¹¤¤¡£
05Ç¯¤Ë¿·Â´¤ÇÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ò·Ð¤Æ¡¢´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤ËÅ¾¿¦¡¢¤µ¤é¤ËNHK²ÆìÊüÁ÷¶É¤ËÆþ¼Ò¤·¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¥Ë¥åー¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤«¤é¡Ö¤³¤ÎNHK¥¥ã¥¹¥¿ー¤Î¶»¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢2015Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢17Ç¯10·î¤Ë¥é¥¸¥ª²Æì¤ËÆþ¼Ò¡¢¸½ºß¤Ï¡Ø²Ú²ÚÅ·¹ñ¡Ù¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤ò¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÃÇ¤ëµ¤¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡Ø½µ¥×¥ì¤µ¤ó¡¢ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢43ºÐ¤Î»ä¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é»ä¤Î¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡Ø²Ú²ÚÅ·¹ñ¡Ù¤Î¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¸½¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¥áー¥ë¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï8ÂÐ2¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë»¿À®¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¡ØÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£º£¤¬°ìÈÖ¼ã¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤È¿´¶¯¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ØÃÝÃæ¤µ¤ó¤¬·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡Ø°áÁõ¼¡Âè¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¤¤¿¤À¤¡¢Ä©Àï¤·¤è¤¦¤È·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØTOMOKA¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¶»¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥É¥ì¥¹¤«¤é¥Ó¥¥Ë¤ä²¼Ãå¤È¡¢½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¡ÖÂçÃÀ¡×¤È»×¤¨¤ë°áÁõ¤ÎÏ¢È¯¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª²Æì¤Î¾åÁØÉô¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ø¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤¿»þ¤â¡Ø´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡£±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª²Æì¤ÇÈÖÁÈ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤À¤±¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÈÇ°¤Î¤¿¤á»ä¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ø¸µNHK¥¢¥Ê¡Ù¤È¤¤¤¦É½µ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï°ã¤¤¡¢Åìµþ¤Ç¸Û¤ï¤ì¤¿Àµ¼Ò°÷¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÇÃÏÊýºÎÍÑ¤Ï¥¥ã¥¹¥¿ー¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ï»ä¤Ï¸µNHK¥¥ã¥¹¥¿ー¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¤Ë¤Ï¼ã¼ê¥°¥é¥É¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¥Ç¥¤¥êー¡¢¥¦¥£ー¥¯¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£11·î28Æü»þÅÀ¤Ç1Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÄ¶¤¨¤ë¡£½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤ÊÔ½¸Éô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥ê¥¹¥Êー¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤ä¥é¥¸¥ª²Æì¤Ç½Ð¤·¤¿CDÉÕ¤¼Ì¿¿½¸¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤âÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÍ½Ìó¿ô¤¬¿ôÀéÉôÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÈ¯Çä¸å¤Ë1Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¬ºÇÂ®µÏ¿¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î»öÂÖ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÔ½¸Éô¤â¡Ø¤³¤ì¤¾¥¶¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¤À¡Ù¤ÈÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¤É¤¦¸«¤ë¤«¡£¿ô¡¹¤Î¼Ì¿¿½¸¤ä¥¤¥áー¥¸DVDÀ©ºî¤Ë¤â´Ø¤ï¤ëÍ¸Â²ñ¼Ò¥ëー¥¸¥å¤ÎËÜÅÄÀµ¼ù»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âµðÆý¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸µNHK¥¢¥Ê¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¡¢ÉáÃÊ¥Ó¥¥Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´õ¾¯À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¸µNHK¥¢¥Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÏÂµ×ÅÄËãÍ³»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÎæ¤Î²Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯½îÌ±Åª¤È¤¤¤¦À¨¤Þ¤¸¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢Çä¤ì¤ÆÅöÁ³¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡Ö±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÇúÇä¤ì¾õÂÖ¤òÉ¬¤º¤·¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö²÷µó¡ª¡×¤È»×¤¨¤º¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤ë¼ã¼ê¥°¥é¥Ó¥¢¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥°¥é¥Ó¥¢Îò1Ç¯¤Î¿·¿Í¥°¥é¥É¥ë¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¥Ó¥¸¥å¤âÂÎ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤Ç¤â¿ô»ú¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥É¥ëÎò3Ç¯¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ï10ºý°Ê¾å½Ð¤¹Ãæ·ø¥°¥é¥É¥ë¤ÎA¤µ¤ó¡Ê25ºÐ¡Ë¤Ï¾¯¤·°ã¤¦°Õ¸«¤À¡£
¡Ö»ä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÏÇä¤ì¤Æ1000Éô¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Ã±½ã¤Ë¤¹¤´¤¤¤Êー¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥à¥«¤Ä¤¯¤È¤«¼»ÅÊ¤È¤«¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿åÃå¤Ë¤Ê¤ëÁ°Äó¤Î»ä¤¿¤Á¤È¡¢¿åÃå¤Ë¤Ê¤í¤¦¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¸µNHK¥¢¥Ê¤µ¤ó¤È¤«¤¬½Ð¤·¤¿¤é¤½¤ì¤ÏÇä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤¬¤¹¤Ç¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£
°ìÊý¤ÇÃÝÃæ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ç¯Îð¤Î·§ÅÄÍË»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹Ê¤ì¤Æ¤Æ´°àú¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î·§ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤è¤ê¤â½éÂ®¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥é¥É¥ëÎò15Ç¯¤ÎB¤µ¤ó¡Ê35ºÐ¡Ë¤Ï¡Öº£²ó½é¤á¤ÆÃÝÃæ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¿µ¤¤ËInstagram¤Ê¤É¤ÎSNS¹¹¿·¤Ï¥¬¥Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËèÆü¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¹¹¿·¤Ï·ç¤«¤µ¤º¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·è¤·¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤È¤¤¤¨¤Ê¤¤ÃÏÌ£¤Ê»äÉþ¤Ë¼Ð¤á¤¬¤±¤Î¥Ýー¥Á¤Ç¶»¤ò¶¯Ä´¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¤·¤«¤âÌµ°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë´¶¤¸¤¬¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤È¤Æ¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤È¤«±Ç¤¨¼Ì¿¿¤È¤«¶ì¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤«¤â¤½¤ÎÊý¡¹¤¬±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥°¥é¥É¥ëÎò16Ç¯¤Ç¼«¿È¤ò¡ÖÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¡×¤È¾Î¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥¿ー³èÆ°¤â¹Ô¤Ê¤¦µÈÂô¤µ¤ê¤£»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¼ã¤¤»Ò¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏåºÎï¤¹¤®¤Æ¡¢¤Û¤Ü´°àú¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âËÜÅö¤ËÃËÀ¤¬¹¥¤¤ÊÂÎ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¥¤¥â¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÆù¤¬¾¯¤·¥Ý¥ï¥ó¤È¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Î¡ØÆù´¶¡Ù¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ï¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊ¢¼þ¤ê¤Î´¶¤¸¤âºÇ¹â¤Ë¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¸½ºß¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¤³¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»£±ÆÅöÆü¤âÆüÏÂ¡Ê¤Ò¤è¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤¹¤ëÁ°¤Ï¡Ø¤³¤ì¤ÇºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡ØºÇ¸å¤Ã¤Æ·è¤á¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â²êÀ¸¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½µ¥×¥ì¤µ¤óËÜ»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë¤Ï¡ØºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡©¡Ù¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë43ºÐ¤Ç¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
NHK»þÂå¤ËÄ«¤Î¥Ë¥åー¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ö¶»¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¥Ë¥åー¥¹¤¬¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤éÆþ¤ê¡¢½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÆü´Ö¡¢¼«Âð¶à¿µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÝÃæ¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï¤½¤Î¶»¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÈäÏª¤·¡¢¥é¥¸¥ª¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Öº£¤¬¸ø»ä¶¦¤Ë°ìÈÖ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸À¤¦¡£¸½ºß¤ÏËÜ¶È¤Î»Å»ö¤â12·î24Æü¤«¤é2Æü´Ö¤Ç¹Ô¤¦Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤ÆË»¤·¤¤Æü¡¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
43ºÐ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È²¿¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¤¿ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ