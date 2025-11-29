「奇跡の童顔」「年齢不詳」などと称され、若々しさが評判の女優・小西真奈美（47）の近況に驚きの声があがっている。小西は11月25日に自身のインスタグラムを更新し、《10数年前にものすごいストレスで、本当に毎日抜け毛がすごい時もありました》と告白。10月27日の誕生日の投稿では、《30代の頃は白髪やシミに悩まされ、40代の最初の頃は、健康や美容のことは少しずつ諦めて生きていかなきゃいけないんだろうな…。と思っていました》とつづり、年齢相応の悩みを赤裸々に打ち明けたのだ。

【こちらも読む】あの疑惑も払拭し…福山雅治「結婚」までに噂された美女たち

「年齢不詳の女優として知られていましたから、加齢の悩みを明かしたことで驚かれつつも、SNSでは女性ファンからの支持が増えています。現在は白髪も“克服”したそうで、彼女はスローエイジングを実践しているようです。インスタで度々、“宣伝”しているのが民間療法のハニーセラピーと、一般社団法人森と未来が認定する資格『森林浴ファシリテーター』で、女性ファンらに注目されています」（女性誌ライター）

小西はNHK連続テレビ小説『ちゅらさん』や『半分、青い。』など、脇役中心ながら存在感のある女優として活躍。バラエティー番組『ココリコミラクルタイプ』（フジテレビ系）ではコメディーに挑戦し、またシンガーソングライターとしての顔も持つ。2010年には週刊誌に福山雅治（56）との結婚説が報じられ、双方が否定しながらも大きな話題になった。

2024年7月には所属事務所を退所し、独立。ここ数年はテレビドラマからは姿を消している。現在は短編映画への出演や森林浴や登山などを紹介する番組企画などに出演しているようだが、表舞台で目にする機会はめっきり減っている。

■女優業から自然派の美魔女へ

「女優業よりも自然派のイベント活動などを通してファンとの交流が中心になっているようです。森林浴ファシリテーターとして森林浴ガイドは、メディアを通した活動にもつながっているようですが、ハニーセラピスト（蜂蜜療法家）については『白髪が出ない』『貧血のような症状がなくなった』などとうたっていますから、医師法や薬事法に引っかかるリスクもあるのではないかと懸念する声も出ています」（前出のライター）

SNSではすっぴんで飾らない姿を度々披露している小西の活動に注目が集まっている。

◇ ◇ ◇



福山雅治と噂された女性たちはいま●関連記事【こちらも読む】『あの疑惑も払拭し…福山雅治「結婚」までに噂された美女たち』…もあわせて読みたい。