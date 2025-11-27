この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』で、「発信が続かないのは“意思の問題”ではない。ネタを'無限'に作り出す『ネタ帳』の作り方。」とのタイトルで動画が公開された。出演したのはマーケティング侍・りゅう先生。リスナーからの「SNSやブログなどで発信するネタがない」という悩みに対し、りゅう先生が具体的な「ネタ帳」の作り方やネタ発想法を徹底的に語った。



冒頭、りゅう先生は「ネタがないっていう人はネタ帳を持ってない。だからまずネタ帳を作るところから始めたほうがいい」と喝破。さらに、ヒットするトレンドネタとコアなターゲットへ響くネタの根本的な違いを解説し、「日によってバランスを変えたり、ターゲットによって質と量を意識して発信をするのがベスト」と持論を展開してみせた。



しかし、SNS発信者が急増する今、「自分の持ってる情報だけで勝負しても頭打ちになる」と指摘。目新しさのある情報発信にはAIなど最新リサーチも活用できるが、「教科書通りの回答は響かない。人が本当に求めているのは、正解ではなくあなた自身の持論」と鋭くアドバイス。「感情を動かせるのが動画。共感や響きが生まれるのは、その人本人の言葉で語っているから」と強調した。



さらに注目されたのが「ネタ帳」の具体的な作り方。「まず日常で感じた違和感を必ずメモしろ。イライラ、不満、感動といった感情の瞬間をキャッチし、なぜそれを感じたのかを言語化。最後に自分ならどうするか改善案まで考えると、それだけで強烈なヒットネタになる」と明かした。また、「違和感・比喩・示唆」という思考ルーチンを日常的に繰り返すことで、「キャッチコピーの練習にもなるし、ヒットネタが量産できる」と説く。



りゅう先生は「怒りっぽい人や、感情の波が激しい人ほどいいネタを出せる。イライラを感じやすいのはむしろ才能」だと断言。そのほかにも「お客様の口癖をストック」「過去の失敗談を教材化」といったネタ元の増やし方も紹介し、「黒歴史を未来の教材に変えろ」とビジネスパーソンや発信者に向けてエールを送った。