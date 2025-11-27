マーケティング侍・りゅう先生直伝！「感情を動かすネタは“違和感メモ”から生まれる」驚きの発信術とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』で、「発信が続かないのは“意思の問題”ではない。ネタを'無限'に作り出す『ネタ帳』の作り方。」とのタイトルで動画が公開された。出演したのはマーケティング侍・りゅう先生。リスナーからの「SNSやブログなどで発信するネタがない」という悩みに対し、りゅう先生が具体的な「ネタ帳」の作り方やネタ発想法を徹底的に語った。
冒頭、りゅう先生は「ネタがないっていう人はネタ帳を持ってない。だからまずネタ帳を作るところから始めたほうがいい」と喝破。さらに、ヒットするトレンドネタとコアなターゲットへ響くネタの根本的な違いを解説し、「日によってバランスを変えたり、ターゲットによって質と量を意識して発信をするのがベスト」と持論を展開してみせた。
しかし、SNS発信者が急増する今、「自分の持ってる情報だけで勝負しても頭打ちになる」と指摘。目新しさのある情報発信にはAIなど最新リサーチも活用できるが、「教科書通りの回答は響かない。人が本当に求めているのは、正解ではなくあなた自身の持論」と鋭くアドバイス。「感情を動かせるのが動画。共感や響きが生まれるのは、その人本人の言葉で語っているから」と強調した。
さらに注目されたのが「ネタ帳」の具体的な作り方。「まず日常で感じた違和感を必ずメモしろ。イライラ、不満、感動といった感情の瞬間をキャッチし、なぜそれを感じたのかを言語化。最後に自分ならどうするか改善案まで考えると、それだけで強烈なヒットネタになる」と明かした。また、「違和感・比喩・示唆」という思考ルーチンを日常的に繰り返すことで、「キャッチコピーの練習にもなるし、ヒットネタが量産できる」と説く。
りゅう先生は「怒りっぽい人や、感情の波が激しい人ほどいいネタを出せる。イライラを感じやすいのはむしろ才能」だと断言。そのほかにも「お客様の口癖をストック」「過去の失敗談を教材化」といったネタ元の増やし方も紹介し、「黒歴史を未来の教材に変えろ」とビジネスパーソンや発信者に向けてエールを送った。
冒頭、りゅう先生は「ネタがないっていう人はネタ帳を持ってない。だからまずネタ帳を作るところから始めたほうがいい」と喝破。さらに、ヒットするトレンドネタとコアなターゲットへ響くネタの根本的な違いを解説し、「日によってバランスを変えたり、ターゲットによって質と量を意識して発信をするのがベスト」と持論を展開してみせた。
しかし、SNS発信者が急増する今、「自分の持ってる情報だけで勝負しても頭打ちになる」と指摘。目新しさのある情報発信にはAIなど最新リサーチも活用できるが、「教科書通りの回答は響かない。人が本当に求めているのは、正解ではなくあなた自身の持論」と鋭くアドバイス。「感情を動かせるのが動画。共感や響きが生まれるのは、その人本人の言葉で語っているから」と強調した。
さらに注目されたのが「ネタ帳」の具体的な作り方。「まず日常で感じた違和感を必ずメモしろ。イライラ、不満、感動といった感情の瞬間をキャッチし、なぜそれを感じたのかを言語化。最後に自分ならどうするか改善案まで考えると、それだけで強烈なヒットネタになる」と明かした。また、「違和感・比喩・示唆」という思考ルーチンを日常的に繰り返すことで、「キャッチコピーの練習にもなるし、ヒットネタが量産できる」と説く。
りゅう先生は「怒りっぽい人や、感情の波が激しい人ほどいいネタを出せる。イライラを感じやすいのはむしろ才能」だと断言。そのほかにも「お客様の口癖をストック」「過去の失敗談を教材化」といったネタ元の増やし方も紹介し、「黒歴史を未来の教材に変えろ」とビジネスパーソンや発信者に向けてエールを送った。
関連記事
マーケティング侍・りゅう先生「日程調整ツールを使う人たちは仕事しない」ビジネス優先順位論を語る
マーケティング侍・りゅう先生「やる気は行動からしか生まれない」科学的バックボーンで語る脱スランプ方程式
マーケティング侍・りゅう先生「AI時代は“情報精度”より“誰が言うか”が信頼の鍵」SNS離脱の真実を解説
チャンネル情報
現場で使える実践マーケティングを教えるチャンネル！集客・販売・商品設計・コンセプト全てのお悩みを一発解決！【りゅう先生】現在CMOやアドバイザーとして、マーケティングと事業のスケールアップまでの指導、M＆A、IPOのサポートを行いながら、自身も投資家としてスタートアップなどに出資を行っている。