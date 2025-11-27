11月26日、バラエティ番組『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）が放送。今回のゲストには、タレントの王林が出演。近影を公開したがその姿が話題となっている。

今回のテーマは、「肩凝り・冷え性・乾燥肌18の解消法」と題してオンエア。王林の他に、タレントの磯山さやか、アイドルグループACEesの浮所飛貴もスタジオに登場し、寒い冬を健康に、快適に乗り切るための方法を専門家が公開した。

「出演した王林さんは、茶色のセットアップドレスを着用して登場。オフショルダーになっているトップスで、華奢な肩周りを露出し色気たっぷりな印象でした。肩周りまで伸びた黒髪はハーフアップにまとめて、耳には大きなパールが揺れるピアスを着用。大人っぽいスタイルを披露しました」（テレビ局関係者）

出演者の中でも、とくに華やかな印象だった王林。そんな彼女の姿に視聴者も反応し、X上では驚きの声が相次いだ。

《王林ちゃんってこんな顔だったっけ？わたしが久しぶりにテレビ見たからかな》

《一瞬だれか分からんかった》

《王林、全然違うんやが笑》

王林は自身のInstagramのストーリーズにも、同様の衣装を着て、肩を強調するポーズをするショットを載せている。

「元々目がぱっちりしている彼女ですが、今回のスタイルではしっかりアイラインを引いたメイクで、目の大きさが強調されていました。さらに、唇もぷっくりとした形が印象的に。フェイスラインもスッキリとしていて、デコルテから首のラインが綺麗に見えていましたよ。まさに“色気ダダ漏れ”という感じですね」（芸能記者）

王林さんは2013年に青森県弘前市発のダンス＆ボーカルユニット『りんご娘』の7期メンバーとして加入。2017年にシングル「Ringo star」のリリースイベントで東京に進出。青森弁が特徴の素朴な女の子のイメージが強いだけに、今回のギャップが驚きを招いたのだろう。

「王林さんは、美肌の秘訣を“りんご”と語るほど青森カラーの強いキャラクターでした。しかしその後の2023年には『エミナルクリニック』のイメージキャラクターに就任。さらには、サプリメントを42粒くらい飲んでいることを明かしたこともあるほど、様々な美容法を試し、美しさを保つことに余念がないようです。そんな日々の習慣が彼女の美貌に繋がっているのかもしれませんね。じつは王林さんはクラブ通いも公表しており、結構“パリピ”なんですよ」（芸能ジャーナリスト）

青森出身の少女は、すでに東京に染まってきているようだ。