外薗葉月さんが巨人リチャードとの結婚を報告

元HKT48のメンバーで、現在はアーティストとして活動する外薗葉月さんが26日、自身のX（旧ツイッター）で、巨人・リチャード内野手との結婚を報告。「この度、砂川リチャードと外薗葉月は結婚する運びとなりましたことをご報告いたします」と喜びの声を届けた。

外薗さんは「ご報告」と題してXを更新。「いつも、支えてくださっているファンの皆さまには、心より感謝いたします。先程、砂川リチャードからもご報告させていただきました通り、この度、砂川リチャードと外薗葉月は結婚する運びとなりましたことをご報告いたします」と、リチャードのプロポーズを受け入れたことを明かした。

続けて「これまで以上にひとつひとつの活動に真摯に向き合いながら努めてまいります。これからも変わらぬご支援を賜れましたら幸いに存じます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます」とこれからの活動にも言及。投稿にはリチャードとの記念ショットも添付し、新たな出発を誓った。

リチャードは今年5月にソフトバンクから巨人にトレード移籍。77試合に出場し打率.211、11本塁打、39打点。本塁打と打点はプロ8年目でキャリアハイを残した。今オフは巨人の4番として活躍してきた岡本和真内野手がポスティングシステムを利用してMLB移籍を目指しており、来季はさらなる活躍が期待される。（Full-Count編集部）