スターバックスが注意喚起 偽サイト・なりすまし急増「個別連絡をすることは一切ございません」
スターバックス コーヒー ジャパンは26日、公式サイトを通じて、偽サイトやなりすましアカウントに関する注意を発表した。最近、公式を装ったSNSアカウントや偽サイトが確認されているとし、利用者に警戒を求めた。
【写真】「重要なお知らせ」スターバックス公式声明
サイトでは「現在、弊社の公式アカウントを装ったSNSのなりすましアカウントや偽サイトの存在が確認されています。これらは弊社とは一切関係ございません」と報告。
続けて「弊社の公式SNSアカウントから以下のような個別連絡をすることは一切ございません」とし、「“限定キャンペーンへの特別招待” “ギフトカード、プレゼント等の案内” “アカウント認証、確認の要求” “『24時間以内』『本日限り』等の期限付き特典案内”“個人情報（電話番号、住所、クレジットカード情報等）の確認依頼” “『選ばれたお客様だけ』等の特別扱いを装った勧誘”」を挙げて説明した。
さらに、被害を防ぐための対策もあらためて提示。不審なアカウントからのDMや投稿内URLをクリックしないこと、問題のあるアカウントはフォローせずブロックと報告を行うことを推奨している。また、万が一偽サイトにIDやパスワードを入力してしまった場合は、速やかに正規サイトからパスワードを変更するよう求めた。
【写真】「重要なお知らせ」スターバックス公式声明
サイトでは「現在、弊社の公式アカウントを装ったSNSのなりすましアカウントや偽サイトの存在が確認されています。これらは弊社とは一切関係ございません」と報告。
続けて「弊社の公式SNSアカウントから以下のような個別連絡をすることは一切ございません」とし、「“限定キャンペーンへの特別招待” “ギフトカード、プレゼント等の案内” “アカウント認証、確認の要求” “『24時間以内』『本日限り』等の期限付き特典案内”“個人情報（電話番号、住所、クレジットカード情報等）の確認依頼” “『選ばれたお客様だけ』等の特別扱いを装った勧誘”」を挙げて説明した。
さらに、被害を防ぐための対策もあらためて提示。不審なアカウントからのDMや投稿内URLをクリックしないこと、問題のあるアカウントはフォローせずブロックと報告を行うことを推奨している。また、万が一偽サイトにIDやパスワードを入力してしまった場合は、速やかに正規サイトからパスワードを変更するよう求めた。