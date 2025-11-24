この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画『【経営者・個人事業主必見】成功する会社が絶対にやっていることをここだけで暴露します。』で、倒産させないプロ・市ノ澤翔氏が、経営のカギとなる「顧客を捨てる勇気」について熱弁を振るった。



冒頭、視聴者から「経営で成功するにはお客さんを集めることが大事ですよね？」と質問された市ノ澤氏は、「こういう人は、勇気を持って顧客から外していく。捨てていくくらいの方が、むしろ会社はうまくいくんだよね」と持論を展開。客数を無闇に増やす危険性について、「お客さんを選ばないで、誰でも彼でもお客さんにすると、逆に弊害もある」と断言した。



市ノ澤氏は、質の合わない顧客を迎え入れることで起きる三大弊害として「エンゲージメントの低下」「従業員満足度の低下」「利益性の悪化」を挙げ、「必要としない顧客にまで売ると、悪い口コミや低評価も増えてしまう。特に『お客様は神様』だと思い込む日本的な風習があるが、『お客様を選ぶ権利は企業にもある』ことを忘れてはいけない」と強調した。



さらに「うちは対等なビジネスパートナーだと思っている。お客さんが良くなることで我々も適正なフィーをいただける。お客様全員が神様ではない、神様は自分で作り上げろ」と断言。カスハラ（カスタマーハラスメント）が社会問題となる今、顧客を厳選し、質の高い関係にリソースを集中させることで、従業員の離職も防ぎ、より健全な収益構造が作れると語った。



具体的な顧客選定の手法として「ABC分析」も紹介。「例えば得意先を売上順に並べて、Aランク・Bランク・Cランクで分けた場合、Cランク（売上が極端に低い顧客）は営業や値引き等のリソースを一切割かない。むしろA・Bの上得意先に注力した方が会社全体の利益は最大化できる」とビジネスの現場感から明かした。



また、過去に分割払いの顧客トラブルで裁判沙汰になった経験を赤裸々に語り、「お金を払わない人はお客様ではない。お金払ってない時点で“あんた客じゃないから”と毅然と言うべきだ」と実体験を元に警告。支払遅延には即日対応しないと回収不能リスクが高まるとも明かした。



動画の締めくくりでは「今回の黒字格言は『お客様全員が神様ではない、神様は自分で作り上げろ』。どんな顧客でも“神様扱い”する必要はなく、自社に合ったお客様を神様として扱おう」と呼びかける市ノ澤氏。「数字さえ学べば会社は黒字化できる。経営・財務を学び、夢や欲望を叶えよう」と視聴者へエールを送り、動画を結んだ。