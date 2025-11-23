¡ÚÆÈ¼«¡Û¹á¹Á¡¢ÆüËÜÂ¦¤È¸òÎ®Ää»ß¡¡¼óÁêÈ¯¸À¼õ¤±Ãæ¹ñ¤ËÄÉ½¾
¡¡¡Ú¹á¹Á¶¦Æ±¡Û¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤¬ºß¹á¹ÁÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤È¤Î¸øÅª¤Ê¸òÎ®¤òÄä»ß¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò·«¤ê½Ð¤¹Ãæ¹ñ¤ËÄÉ½¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤È¹á¹Á¤Î´Ö¤Ç¸òÎ®¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2012Ç¯¤ÎÀí³Õ½ôÅç¹ñÍ²½¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¡×²¼¤Î¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤È¤Î¸øÅª¤ÊÀÜ¿¨¤òÀä¤ÄÆ°¤¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£20Ç¯¤Î¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡¡Ê¹ñ°ÂË¡¡Ë»Ü¹Ô¤Ê¤É¤ÇÃæ¹ñ¤Î¹á¹Á¤Ø¤ÎÅýÀ©¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤È¹á¹Á¤Î°ìÂÎ²½¤¬¿Ê¤ó¤ÀÉ½¤ì¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤ÎÅê»ñ¿ä¿Ê¶É¤¬º£·î18Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤È¹á¹Á¤Î´ë¶È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ä¤ê¡¢¹á¹ÁÂ¦¤¬ÎÎ»ö´Û´Ø·¸¼Ô¤Î·çÀÊ¤òÍ×µá¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁÐÊý¤¬¶¨µÄ¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¼«ÂÎ¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤Ç·ÐºÑÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹â´±¤È»°±º½á¡¦Ãó¹á¹ÁÁíÎÎ»ö¤Ë¤è¤ë12·î¾å½Ü¤ÎÌÌ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹á¹ÁÀ¯ÉÜÂ¦¤«¤é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤Ï´û¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ÎºÝ¤Ë¤Ï°ÂÁ´¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¹á¹Á¿Í¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£