GMO¥ê¥µ¡¼¥Á&AI¤Ï11·î19Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖGMO¸ÜµÒËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢2025Ç¯¤Î¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯8·î14Æü¡Á9·î10Æü¡¢1½µ´Ö¤Ë1²ó°Ê¾å¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¡¢¤«¤Ä1¥«·î°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿18¡Á84ºÐ26,181Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ûÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÏPayPay
¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢PayPay¤¬1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¿ä¾©ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¡£º£¤Ç¤â¥Ð¡¼¥³¡¼¥É·èºÑ¤À¤ÈPayPay¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×(60Âå ÃËÀ)¡¢¡ÖÂ¾¤Î·èºÑ¥¢¥×¥ê¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¸Ä¿Í¾¦Å¹¤Ç¤â¡¢PayPay¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅ¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÊØÍø¡£¡×(50Âå ÃËÀ)¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£»È¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦°û¿©Å¹¡¦¸Ä¿Í¾¦Å¹¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ëÍøÊØÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢·èºÑ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
2°Ì¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þ»¥¤ä»ÙÊ§¤¤¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¡×¡Ö¥¢¥×¥ê¤ò³«¤«¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£3°Ì¤ÎdÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÉÔÀµÍøÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÊä½þ¤Ê¤É¡¢°Â¿´´¶¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°
¡û¡Öµ¡Ç½¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¤Ê¤É¤Ç¤âPayPay¤¬1°Ì
¡Öµ¡Ç½¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¡Ö¥¢¥×¥ê¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤Ç¤ÏPayPay¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö·èºÑ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤Ç¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï³ÚÅ·¥Ú¥¤¡¢¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¡×¤Ç¤Ïau PAY¡¢¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤Ç¤ÏdÊ§¤¤¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¶¯¤ß¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê ¹àÌÜÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡û¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥êÁª¤Ó¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê¡×¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¹àÌÜ¤ò10ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë·Á¼°¤ÇÄ´ºº¤·¤¿¡£¡Ö·èºÑ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×(8.1)¤È¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×(8.1)¤¬Æ±ÅÀ¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¡¢¶Ïº¹¤Ç¡Ö¥¢¥×¥ê¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×(7.9)¤È¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×(7.9)¤¬Â³¤¤¤¿¡£Æü¾ï¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÁÇÁá¤¯¡¦ÌÂ¤ï¤º¡¦¤ªÆÀ¤Ë¡¦°Â¿´¤·¤Æ¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Öµ¡Ç½¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¡×¤ÏÁêÂÐÅª¤Ê½ÅÍ×ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ä°Â¿´´¶¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÍøÍÑÂÎ¸³¤Î´°À®ÅÙ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê ½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê ½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È