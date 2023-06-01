au PAYの取引履歴は［au PAY］アプリが必須？ 確定申告シーズンはダウンロードの季節？ 毎年、2月から3月にかけては確定申告のシーズン。普段から申告に必要な書類やデータを集めることができていれば、あっさり終わるんだろうけど、筆者は夏休みが終わりに近づいてから宿題をはじめるような子どもだったので(笑)、確定申告の時期になってから、慌てていろいろなデータを集めている。