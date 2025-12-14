鹿沼市キャッシュレスキャンペーン実行委員会は12月6〜26日23時59分の期間、物価高騰の影響を受ける市内事業者や市民を支援すべく、またデジタル化の普及・啓発を図るべく、キャッシュレス決済サービスを活用したポイント還元事業「令和7年度 第2弾 鹿沼市キャッシュレスキャンペーン」を開催している。●期間は12月26日23時59分まで同キャンペーンでは、期間中に鹿沼市内の対象店舗において、対象となるキャッシュレス決済サ