¡Ô»ÙÊ§¤¤¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó°Æ¡ÕÊÆ¡¦Èþ¤·¤¹¤®¤ëÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¡È¿©¤¤Æ¨¤²ÈÈ¡É¡¢¹âµéÅ¹¤ÇÌµÁ¬°û¿©¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¡¡ÖÈþ¿©²È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¡È¼ê¸ý¡É¡Ú1¤«·î¤Ç5²ó¤ÎÂáÊá¡Û
¡Ö¶Ë¾å¤Î½À¤é¤«¤µ¤ò¸Ø¤ë¥³¥í¥é¥É»º¤Î¥é¥àÆù¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê°ì»®¡£¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥Ý¥í¥Í¥®¤È¥Ó¡¼¥Ä¤¬´ÅÌ£¤È¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥»¥ê¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¥½¥Æ¡¼¤¬¥Ï¡¼¥Ö¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡»×¤ï¤º¥è¥À¥ì¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Î¼Ì¿¿¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¡¢Èþ¿©²È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ú¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ê34¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÒÌµÁ¬°û¿©¤Ç1¥ö·î¤Ç5²ó¤ÎÂáÊá¡Ó¥Ú¥¤¡¦¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡É¤ÊÅê¹Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿
¡¡Èà½÷¤ÏÌó2Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡¢¥°¥ë¥á¾ðÊó¤òÀºÎÏÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢ÌµÁ¬°û¿©¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¨¡¨¡¡£
¡¡Âç¼ê»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ëÊ£¿ô¤Î¹âµéÎÁÍýÅ¹¤Ç°û¿©Âå¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10·î22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ä¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡¢¥é¥àÆù¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Î¹ç·×188¥É¥ë¡ÊÌó2Ëü9200±ß¡Ë¤òÃíÊ¸¡£²ñ·×¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÎÁÍý¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸Û¤ï¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤º¤ËÅ¹¤òµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÊ£¿ô²óË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÅ¹Â¦¤Ï°û¿©ÂåÌ¤Ê§¤¤¤òÍýÍ³¤ËÆþÅ¹¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢11·î7Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹ç·×83¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü3000±ß¡Ë¤Î¿©»ö¤òÃíÊ¸¡£ºÆ¤Ó²ñ·×¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¤Î"¿©¤¤Æ¨¤²"¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÅ¹¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö10·î½é½Ü¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ð¡¼¤Ç97¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü5000±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¡£¤Þ¤¿¡¢Ï·ÊÞ¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï146¥É¥ë¡ÊÌó2Ëü3000±ß¡Ë¤ÎÌµÁ¬°û¿©¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¤ÎÅ¹ÊÞ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï²ñ·×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌó45Ê¬´Ö»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥È¥¤¥ì¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¡Ø¤³¤ÎÂå¶â¤Ï»ÙÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Â¾¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¿½¤·½Ð¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Å¹Â¦¤Ï¡¢¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ø¿©»öÂå¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ý¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¸½ÃÏÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï10·î²¼½Ü¤«¤é5²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤Î¶ä¹Ô¡×¤È¤â»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡¡¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ïµ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤Î¡Ø¹ñÎ©¹âÍº»ÕÈÏÂç³Ø¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¢¡¼¥È¤ä»ë³Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀì¹¶¤·¡¢Æ±³Ø¤Ç½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÈþ½ÑÂç³Ø¤ØÎ±³Ø¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ï¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢ ¤½¤Î¸å¤ÏUX¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÂç¼ê¶âÍ»²ñ¼Ò¤äÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤Î¶ä¹Ô¡¦JP¥â¥ë¥¬¥ó¤È¤â·ÀÌó¡£½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÆ±Ç¯½©¤´¤í¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤äÁÇËÑ¤Ê»äÉþ»Ñ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤â½ù¡¹¤Ë"¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼Ï©Àþ"¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ïª½ÐÅÙ¤¬¹â¤¤¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤â¤³¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¡£JP¥â¥ë¥¬¥ó¤È¤Ï2023Ç¯5·î¤Þ¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÃ¤Ë´ë¶È¤È¤Î»Å»ö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¤Î"¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼Ï©Àþ"Åê¹Æ¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¹âµéÎÁÍý¤Î¤Û¤«¤Ë¥×¥é¥À¤ä¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¤Ê¤É¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ìÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£É½¸þ¤¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Ê£¿ô²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ï¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ú¥¤¤Ç¤¤Ê¤¤ÃíÊ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¡£µ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤«¤é"¿©¤¤Æ¨¤²ÈÈ"¤ØÅ¾Íî¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£