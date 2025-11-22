Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò¤¬¸Ø¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥óµï¼ò²°¡Ö¶âÂÀÏº¡×¤È¤Ï¡©
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³¹¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤¬É¬¤º£±¤Ä¤ä£²¤ÄÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹çÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¾ï¼±¡×¤ä¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î³¹¤äÃÏ°è°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤â¤½¤ÎÃÏÊý¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥°¥ë¥á¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÃÏÊý¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¿Í¡¹¤Ë¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤¬¸Ø¤ëñ»Ò¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤ß¤è¤·¤Î¡×¤Ë¡¢È¡´Û»ÔÌ±¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Î1¤Ä¤Ë¤â¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ô¥¨¥í¡×¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢´ä¼ê¸©¤¬¸Ø¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÌø²È¡×¤äÍÌ¾¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¡×¤Î1¹æÅ¹¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤¬¸Ø¤ë¡ÖÌ¼¡¹¡Ê¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¡Ë¡×¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¥é¡¼¥á¥ó¤ä·²ÇÏ¸©¤¬¸Ø¤ëÈþÌ£¤·¤¤·ÜÎÁÍý¤ä¤ªÊÛÅö¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤ªÅ¹¡ÖÅÐÍøÊ¿¡Ê¤È¤ê¤Ø¤¤¡Ë¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ¿®±Û¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¸ÂÄê¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¥Á¥å¡¼¡×¤Ë¡¢Ä¹Ìî¸©¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¡¼¥á¥óÂç³Ø¡×¤È¡Ö¥Æ¥ó¥Û¥¦¡×¤½¤·¤Æ¡¢¿·³ã¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Bµé¥°¥ë¥á¡Ö¤ß¤«¤Å¤¡×¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÁ´¹ñ¶è¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©¤¬¸Ø¤ë¹ÔÎóÉ¬»ê¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÃº¾Æ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤µ¤ï¤ä¤«¡×¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©Ì±¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©Ì±¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¤ªÅ¹¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤ä¤¤¤Þ¤äµþÅÔ¤Î¤ªÅÚ»º¤ÎÄêÈÖ¤Î1¤Ä¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¡Ö»ÖÄÅ²°¡Ê¤·¤Å¤ä¡Ë¡×¤¬¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¡¦¶å½£ÃÏÊý¤Ë¤Ï¡¢¹Åç¤¬¸Ø¤ë¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¤¦¤É¤ó¤Î¤Á¤«¤é¡×¤äÆ±¤¸¤¯¹Åç¤¬¸Ø¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¤à¤¹¤Ó¤Î¤à¤µ¤·¡×¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡²¬¸©Ì±¤¬Ç®°¦¤¹¤ëºÇ¹â¤ÎÅ·¤×¤é¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÅ·óÏÍå½è¤Ò¤é¤ª¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤¬¸Ø¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¶âÂÀÏº¡×¤À¡£
¡¦¾¼ÏÂ43Ç¯¡Ê1968Ç¯¡ËÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞµï¼ò²°¡¢¤½¤ì¤¬È¬²¦»Ò¤Î¡Ö¶âÂÀÏº¡×
¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¡¢¾¼ÏÂ43Ç¯¡Ê1968Ç¯¡ËÇ¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Ï·ÊÞ¤Îµï¼ò²°¡£
1968Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ43Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥á¥¥·¥³¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ìÆüËÜÂåÉ½¤¬¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤äÂÎÁà¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦¤ò¤¢¤Ã¤È¶Ã¤«¤»¤¿Ç¯¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢ÀîÃ¼¹¯À®¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾®³Þ¸¶½ôÅç¤¬ÆüËÜ¤ËÉüµ¢¡¢ÆüËÜ¤ÎGNP¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤ÇÀ¤³¦Âè2°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÃÏ°Ì¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ËÈ¬²¦»Ò¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿µï¼ò²°¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Êµï¼ò²°¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¦³¤Á¯¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤¥â¥Ä¾Æ¤¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤µï¼ò²°
¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¡¢³¤Á¯¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Ä¾Æ¤¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¥ª¥¹¥¹¥áÉÊ¤È
¤ªÅ¹¤Î¹õÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò°ìÄÌ¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡£
¶ú¾Æ¤¤ä°ìÉÊÎÁÍý¡¢
¤½¤·¤Æ¼÷»Ê¤ä¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÈ¬²¦»Ò¤Ç°û¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶âÂÀÏº¤Ë¹Ô¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¡¼¥ë¤Ë¥µ¥ï¡¼¡¢¾ÆÃñ¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢
ÆüËÜ¼ò¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¹¥¤¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢³Ú¤·¤¤¶âÂÀÏº¥¿¥¤¥à¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¿·Á¯¤Ê»É¿È¤Ë
ÈþÌ£¤·¤¤¶ú¾Æ¤
ÅâÍÈ¤²¤ä
·ß¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬ºÇ¹â¤Îµï¼ò²°¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤â¤·È¬²¦»Ò¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È¬²¦»Ò¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥óµï¼ò²°¡Ö¶âÂÀÏº¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©
¤¤Ã¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢È¬²¦»Ò¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¡¢È¬²¦»Ò¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ã¤ªÅ¹¤Î¾ðÊó¡ä
¤ªÅ¹¡¡Ãº²Ð¾Æ¤Ä» ¶âÂÀÏº È¬²¦»ÒÆî¸ý±ØÁ°Å¹
½»½ê¡¡ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô»Ò°ÂÄ®1-3-10
±Ä¶È»þ´Ö 16:00 ¤«¤é 23:30
ÄêµÙÆü¡¡¤Ê¤·
