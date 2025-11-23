60ÂåÉ×ÉØ¤ÇÄÌ±¡¤¬Áý¤¨¡¢°åÎÅÈñ¤¬¡Ö·î2Ëü±ß¡×¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ï¤ê¤ÏËè·î¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡© Ç¯ÂåÊÌ¤ÇÊ¿¶Ñ³Û¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ç¯ÂåÊÌ°åÎÅÈñ¤ÎÊ¿¶Ñ¤«¤éÁê¾ì´¶¤ò¤Ä¤«¤à
¤Þ¤º¤Ï¡¢Ç¯Âå¤´¤È¤Ë¤«¤«¤ë°åÎÅÈñ¤ò²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ5¡Ê2023¡ËÇ¯ÅÙ ¹ñÌ±°åÎÅÈñ¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯Îð³¬µéÊÌ¤Î1¿Í¤¢¤¿¤êÇ¯´Ö¤Î¹ñÌ±°åÎÅÈñ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë°åÎÅÈñ¤Î¹ç·×¡Ë¡£
¡¦0～14ºÐ¡§19Ëü5400±ß
¡¦15～44ºÐ¡§14Ëü8300±ß
¡¦45～64ºÐ¡§30Ëü6800±ß
¡¦65ºÐ°Ê¾å¡§79Ëü7200±ß
Æ±¤¸Åý·×¤Ç¡¢¹ñÌ±°åÎÅÈñÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë´µ¼ÔÅùÉéÃ´Ê¬¡ÊÁë¸ý¤Ê¤É¤Ç¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¡Ë¤¬Ìó11.8¡ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö°åÎÅÈñ¤ÎÌó1～2³ä¤ò´µ¼Ô¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¤·¡¢»Ä¤ê¤ÏÊÝ¸±¼Ô¡¦¸øÈñ¤Ê¤É¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î¹½Â¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î11.8¡ó¤È¤¤¤¦ÈæÎ¨¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¿ä·×¤¹¤ë¤È¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½1¡¡Ç¯ÂåÊÌ¡¦1¿Í¤¢¤¿¤ê¼«¸ÊÉéÃ´³Û¡Ê¿ä·×¡Ë
¡Ê¿ä·×¡¦11.8¡ó¡Ë ·î¤¢¤¿¤ê¼«¸ÊÉéÃ´¡Ê¿ä·×¡Ë 0～14ºÐ 19Ëü5400±ß Ìó2Ëü3000±ß Ìó1900±ß 15～44ºÐ 14Ëü8300±ß Ìó1Ëü7000±ß Ìó1500±ß 45～64ºÐ 30Ëü6800±ß Ìó3Ëü6000±ß Ìó3000±ß 65ºÐ°Ê¾å 79Ëü7200±ß Ìó9Ëü4000±ß Ìó7800±ß
¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ5¡Ê2023¡ËÇ¯ÅÙ ¹ñÌ±°åÎÅÈñ¤Î³µ¶·¡×¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È°åÎÅÈñ¤¬µÞ·ã¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìô¤Î½èÊý¿ô¤ä¼£ÎÅ¤ÎÄ¹´ü²½¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÞÉ½1¤òÉ×ÉØ2¿Í¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢¹âÎðÉ×ÉØ¤ÎÊ¿¶Ñ°åÎÅÈñ¤Ï·î1Ëü5000±ßÁ°¸å¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤ä¼õ¿ÇÉÑÅÙ¤ÇÁý¸º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¿å½à¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Çー¥¿¤Ç¤¹¡£
60ÂåÉ×ÉØ¤Î·î2Ëü±ß¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¡©
¤Ç¤Ï¡¢60ÂåÉ×ÉØ¤Ç°åÎÅÈñ¤¬·î2Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥±ー¥¹¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àè¤Û¤É¤Î¹ñÌ±°åÎÅÈñ¤ÎÅý·×¤Ï¡¢45～64ºÐ¤È65ºÐ°Ê¾å¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢60Âå¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¡Ö°åÎÅÈñ¤¬Áý¤¨¤ëÆþ¤ê¸ý¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦45～64ºÐ¡§1¿Í¤¢¤¿¤ê·îÌó3000±ß¡Ê¿ä·×¼«¸ÊÉéÃ´¡Ë
¡¦65ºÐ°Ê¾å¡§1¿Í¤¢¤¿¤ê·îÌó7800±ß¡Ê¿ä·×¼«¸ÊÉéÃ´¡Ë
60～64ºÐ¤ÏÁ°¼Ô´ó¤ê¡¢65～69ºÐ¤Ï¸å¼Ô´ó¤ê¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢60ÂåÁ´ÂÎ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤êÊ¿¶ÑÁü¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö1¿Í¤¢¤¿¤ê·î5000～6000±ßÁ°¸å¡×¡¢É×ÉØ2¿Í¤À¤È·î1～1Ëü2000±ßÁ°¸å¤¬É¸½àÅª¤Ê¥ì¥ó¥¸¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²¾¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢60ÂåÉ×ÉØ¤Ç·î2Ëü±ß¤Î°åÎÅÈñ¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê60ÂåÉ×ÉØ¤è¤ê¤Ï¤ä¤äÂ¿¤á¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·î2Ëü±ß¤Ï½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¿å½à¤Ç¤¹¡£
¡¦ÊÒÊý¤Þ¤¿¤ÏÎ¾Êý¤¬»ýÉÂ¤ÎÌô¤òÊ£¿ôÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦Äê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬¤¢¤ë
¡¦»õ²Ê¼£ÎÅ¤ä´ã²Ê¼£ÎÅ¡ÊÇòÆâ¾ã¤Ê¤É¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë
ÆÃ¤Ë¡¢ÄÌ±¡1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÁë¸ýÉéÃ´¤¬1000～3000±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·î¤Ë3～4²ó¤º¤ÄÉ×ÉØ¤Ç¼õ¿Ç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç1Ëü±ß°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÌôÂå¡¦»õ²Ê¡¦À°·Á³°²Ê¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢2Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢2Ëü±ß¤À¤«¤é°Û¾ïÃÍ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿¤Ë¤¤¤¯¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï°ìÅÙÊ¬²ò¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¶â³Û¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÈñ¤¬²È·×¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤â³ÎÇ§¤·¤è¤¦
¶â³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²È·×Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉéÃ´´¶¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö²È·×Ä´ºº¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æó¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊÀ¸³èÈñÁ´ÂÎ¡Ë¤Î·îÊ¿¶Ñ³Û¤Ï60～69ºÐÀ¤ÂÓ¤¬31Ëü1392±ß¡¢70ºÐ°Ê¾åÀ¤ÂÓ¡§25Ëü2781±ß¤Ç¤¹¡£°åÎÅÈñ¤Ï¤½¤ÎÌó6¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢60Âå¤¬·î1Ëü8000±ßÁ°¸å¡¢70Âå¡§·î1Ëü5000±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·î2Ëü±ß¤È¤¤¤¦°åÎÅÈñ¤ÏÅý·×Åª¤Ë¤â¡Ö½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¿å½à¡×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÏÉéÃ´¤¬½Å¤¤¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¦°åÎÅÈñ¤¬¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Î1³ä¤òÄ¶¤¨¤ë
¡¦°åÎÅÈñ¤Î¤¿¤á¤Ë¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤òºï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÃùÃß¤Î¼è¤êÊø¤·¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë
60Âå¡¦70Âå¤Ï¡¢º£¸å¤â°åÎÅÈñ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤À¤Âå¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ê¤éÌµÍý¤Ê¤¯Ê§¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤ò¡¢É×ÉØ¤Ç°ìÅÙÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸øÅªÀ©ÅÙ¤È²È·×´ÉÍý¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ë°åÎÅÈñÂÐºö
°åÎÅÈñ¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÁý¤¨¤ä¤¹¤¤»Ù½Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¸øÅªÀ©ÅÙ¤ä²È·×¤Î¹©É×¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ê¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é²È·×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤È¸«Ä¾¤·¤ÎÊýË¡¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1. ¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ç·î¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ï¡¢°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤¿ºÝ¤ËÄ¶²áÊ¬¤¬Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£½êÆÀ¤äÇ¯Îð¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¾å¸Â³Û¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÁ°¤Ë¸ÂÅÙ³ÛÅ¬ÍÑÇ§Äê¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¹¤ì¤Ð°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÁë¸ýÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æþ±¡¤ä¹â³Û¤Ê¼£ÎÅ¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2. °åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÇÇ¯Ã±°Ì¤ÎÉéÃ´¤òÄ´À°
Ç¯´Ö¤Î°åÎÅÈñ¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Ç°åÎÅÈñ¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£É×ÉØÊ¬¤Î°åÎÅÈñ¤ò¹ç»»¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö20Ëü±ßÁ°¸å¤Î»Ù½Ð¤¬¤¢¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤À©ÅÙ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
3. ²È·×Â¦¤Ç¤Î¹©É×
¡¦°åÎÅÈñÀìÍÑ¤ÎÀÑÎ©¸ýºÂ¤òºî¤ë
¡¦°åÎÅÈñ¤Î²ÊÌÜÊÌ¤ËµÏ¿¤·¡¢É¬Í×¡¦ÉÔÍ×¤òÀ°Íý¤¹¤ë
¡¦²ÃÆþÃæ¤ÎÌ±´ÖÊÝ¸±¤¬²á¾ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë
ÆÃ¤ËËýÀ¼À´µ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÊÝ¸±¤è¤êÃùÃß¤ÇÈ÷¤¨¤¬¹çÍýÅª¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢°åÎÅÈñ¤ò¸¤¯¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤è¤¦
60ÂåÉ×ÉØ¤Ç·î2Ëü±ß¤È¤¤¤¦°åÎÅÈñ¤ÏÊ¿¶Ñ¤è¤ê¹â¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ±¡ÆâÍÆ¤ä¼£ÎÅ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢´¶³ÐÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢²È·×¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸øÅªÀ©ÅÙ¤ä²È·×¤Î¹©É×¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤»ÙÊ§¤¤¥é¥¤¥ó¤òÉ×ÉØ¤Ç¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°Â¿´¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ÎáÏÂ5¡Ê2023¡ËÇ¯ÅÙ ¹ñÌ±°åÎÅÈñ¤Î³µ¶·
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É ²È·×Ä´ººÊó¹ð ²È·×¼ý»ÙÊÔ 2024Ç¯(ÎáÏÂ6Ç¯)Ê¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÊÝ·ò¶É ¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡ÊÊ¿À®30Ç¯£¸·î¿ÇÎÅÊ¬¤«¤é¡Ë
¹ñÀÇÄ£ No.1120 °åÎÅÈñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¡Ê°åÎÅÈñ¹µ½ü¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー