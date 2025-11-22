3年連続となる4度目のMVP獲得、ワールドシリーズ（WS）連覇──今年も数々の偉業を成し遂げ、シーズンを終えたドジャース・大谷翔平（31）。身体を休めるためのオフシーズンだが、ストイックな大谷らしく今年も短くなりそうだ。

【写真】娘の足が元気に動いて…大谷翔平がベビーカーを押して真美子さんと廊下を歩く様子

スポーツ紙記者が語る。

「来年春に予定されているWBCに、大谷が出場意欲を示していると報じられました。ドジャースが出場を容認するか次第ではありますが、二刀流はやらない"打者限定"での出場を認める方針と聞いています。

今シーズンは二刀流復帰も果たし、コンディション調整を優先するために欠場するのではないかという見立てが多かったなかで、今回の報道には驚きました。そのぶん調整を早めないといけませんからね」

昨年の大谷は、シーズン終了直後に右肘を手術。以降はリハビリを優先させ、シーズンが始まるまで帰国の報はなかった。

「年末に真美子さんの妊娠を公表するなど、プライベートでもかなりバタバタしていて、夫婦揃っての帰国まで至らなかったのでしょう。年始には当時購入していたハワイ別荘の着工式イベントに参加していましたが、それ以外に大きな動きはみられませんでした」

結婚を公表して以降、いまだ帰国姿が報じられていない真美子さん。献身的に大谷を支えている彼女を、日本で待つ存在がいる。真美子さんの知人が語る。

「真美子さんの祖父母です。とても仲のいいご家族ですが、ご年齢もありロサンゼルスにいる娘の元には行けていないと聞いています。

今はオンラインでのテレビ通話もできるので、ひ孫の顔も見られてはいるでしょうが、真美子さんもやはり直接娘さんに会ってほしいという思いはあるでしょう」

待望の真美子さん帰国タイミングは、いつになるのだろうか。

「選択肢の一つは年末年始でしょうか。大谷選手は独身時代、年末は東京に購入した超高級マンションで過ごしていました。娘さんもだいぶ大きくなって飛行機にも乗れるようになったでしょうから、年末に帰ってくる可能性もあるでしょう。

あとはWBCのタイミングですね。昨年、東京ドームで行われた開幕シリーズでは出産直前で帰国できなかった真美子さんですが、今年は娘さんと一緒に日本に来られるかもしれない。ただ、デコピンの存在もありますし、日本に来たら"フィーバー"になるでしょうから、またロサンゼルスでお留守番となるかもしれませんが…」

第一子の出産・子育て、そして夫のサポートを異国の地で"完走"した真美子さん。慣れ親しんだ日本に帰省するのはいつになるだろうか。