ブンデスリーガ 25/26の第11節 マインツとホッフェンハイムの試合が、11月22日04:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。

マインツは佐野 海舟（MF）、李 在成（MF）、ベネディクト・ホラーバッハ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはバズーマナ・トゥーレ（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）、バウター・ブルヘル（MF）らが先発に名を連ねた。なお、マインツに所属する川崎 颯太（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の9分に試合が動く。マインツの選手によるオウンゴールによりホッフェンハイムが先制。

ここで前半が終了。0-1とホッフェンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

マインツは後半の頭から2人が交代。シルバン・ビドマー（DF）、レナード・マロニー（MF）に代わり川崎 颯太（MF）、ダニー・ダコスタ（DF）がピッチに入る。

58分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。アンドレイ・クラマリッチ（FW）からティム・レンペール（FW）に交代した。

67分、マインツが選手交代を行う。李 在成（MF）からネルソン・バイパー（FW）に交代した。

76分マインツが同点に追いつく。ベネディクト・ホラーバッハ（FW）のアシストからダニー・ダコスタ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

77分、ホッフェンハイムが選手交代を行う。バズーマナ・トゥーレ（MF）からマックス・メルステト（FW）に交代した。

88分にマインツのドミニク・コール（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。川崎 颯太（MF）は46分から交代で出場した。

