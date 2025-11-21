¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ç1800±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¡Ö¶â¤Î¾®È½¡×¤ÏËÜÊª¡©¾×·â¤Î·ë²Ì
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ô²¬¸µµ¤ÀèÀ¸¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖGENKI LABO¡×¤¬¡¢¡Ö¥ä¥Õ¥ª¥¯¤ÇÇã¤Ã¤¿¡ÖËÜÊª¤Î¶â¤Î¾®È½¡×¤¬¼Â¤Ï...¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥ä¥Õ¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥ä¥Õ¥ª¥¯¡Ë¤Ç1300±ß¤ÇÍî»¥¤·¤¿¡Öº´ÅÏ¶â»³¤«¤éºÎ¤ì¤¿ËÜÊª¤Î¶â¡×¤È¤µ¤ì¤ë¾®È½¤Î¿¿µ¶¤ò¡¢²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µµ¤ÀèÀ¸¤Ï¡¢¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ç¡Öº´ÅÏ¶â»³¤«¤éºÎ¤ì¤¿ËÜÊª¤Î¶â¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿¾®È½¤ò1300±ß¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£ÆÏ¤¤¤¿¾®È½¤Î½Å¤µ¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤È11g¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Î¶â¤Î²Á³Ê¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤È¡ÖËÜÊª¤À¤Ã¤¿¤é22Ëü±ß¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¿¿µ¶¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢¸µµ¤ÀèÀ¸¤ÏÆüÎ©¥Ï¥¤¥Æ¥¯À½¤Î¸µÁÇÊ¬ÀÏÁõÃÖ¡ÊÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£¤³¤ÎÁõÃÖ¤Ï¡¢Êª¼Á¤ËÅÅ»Ò¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸µÁÇ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÀµ³Î¤ËÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÁáÂ®¡¢¾®È½¤òÁõÃÖ¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ï¾×·âÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¶â¤Î´ÞÍÎ¨¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö0%¡×¡£¼çÀ®Ê¬¤ÏÃºÁÇ¡¢»ÀÁÇ¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢Æ¼¡¢°¡±ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¶â¤ÏÁ´¤¯¸¡½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¸µµ¤ÀèÀ¸¤Ï¡¢¾®È½¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÞ¤Ë¡Ö24KGP¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¡ÖGP¡×¤Ï¶â¥á¥Ã¥¡ÊGold Plated¡Ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢É½ÌÌ¤Ë¤¹¤é¶â¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£±ø¤ì¤¬¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÇÀö¾ô¸å¡¢ºÆÅÙÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤³¤Î¾®È½¤ÏÆ¼¤È°¡±ô¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤¹¤ë¹ç¶â¡Ö¿¿ï«¡Ê¤·¤ó¤Á¤å¤¦¡Ë¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î5±ß¶Ì¤ÈÆ±¤¸ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¡£
¸µµ¤ÀèÀ¸¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ä¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ïµ¶Êª¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¸µµ¤ÀèÀ¸¤Ï¡¢¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ç¡Öº´ÅÏ¶â»³¤«¤éºÎ¤ì¤¿ËÜÊª¤Î¶â¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿¾®È½¤ò1300±ß¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£ÆÏ¤¤¤¿¾®È½¤Î½Å¤µ¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤È11g¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Î¶â¤Î²Á³Ê¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤È¡ÖËÜÊª¤À¤Ã¤¿¤é22Ëü±ß¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¿¿µ¶¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢¸µµ¤ÀèÀ¸¤ÏÆüÎ©¥Ï¥¤¥Æ¥¯À½¤Î¸µÁÇÊ¬ÀÏÁõÃÖ¡ÊÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£¤³¤ÎÁõÃÖ¤Ï¡¢Êª¼Á¤ËÅÅ»Ò¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸µÁÇ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÀµ³Î¤ËÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÁáÂ®¡¢¾®È½¤òÁõÃÖ¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ï¾×·âÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¶â¤Î´ÞÍÎ¨¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö0%¡×¡£¼çÀ®Ê¬¤ÏÃºÁÇ¡¢»ÀÁÇ¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¢Æ¼¡¢°¡±ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¶â¤ÏÁ´¤¯¸¡½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¸µµ¤ÀèÀ¸¤Ï¡¢¾®È½¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÞ¤Ë¡Ö24KGP¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¡ÖGP¡×¤Ï¶â¥á¥Ã¥¡ÊGold Plated¡Ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢É½ÌÌ¤Ë¤¹¤é¶â¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£±ø¤ì¤¬¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÇÀö¾ô¸å¡¢ºÆÅÙÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤³¤Î¾®È½¤ÏÆ¼¤È°¡±ô¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤¹¤ë¹ç¶â¡Ö¿¿ï«¡Ê¤·¤ó¤Á¤å¤¦¡Ë¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î5±ß¶Ì¤ÈÆ±¤¸ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¡£
¸µµ¤ÀèÀ¸¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ä¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ïµ¶Êª¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú¾×·â¤Î¿¿Áê¡Û¡ÖÃÆ´Ý¤¬¡Ä¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎiPhoneÇËÂ»»ö·ï¡¢¸µµ¤ÀèÀ¸¤¬¸ì¤ë¤Þ¤µ¤«¤Î¸¶°ø¤È¤Ï¡©
¡Úº®¤¼¤ë¤Ê´í¸±¡Û¤ÎÀöºÞ¤ò¼ÂºÝ¤Ëº®¤¼¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ä²òÀâ
¥ê¥±¥¸¥ç¸Æ¤Ó¤Ï°¤¤¤Î¡©¸½ÌòÍý·Ï½÷À¤¿¤Á¤Î»×¤¤
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
³Ø¤Ù¤Æ¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¼Â¸³¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ Twitter¤Ç¿§¤ó¤Ê¾ðÊó¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤±¤ì¤Ð¥Õ¥©¥í¡¼¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ https://twitter.com/genkiichioka ¥³¥é¥Ü¤ä¼Â¸³¶¨ÎÏ¤Î¤´°ÍÍê¤Ï¥³¥Á¥é¤Þ¤Ç¢ª¡¡info@m2cscience.com PROFILE ¥Æ¥ì¥Ó¡¦»¨»ï¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥¤¥ÖÅù¤Ç²Ê³Ø¼Â¸³¤ò¾Ò²ð
youtube.com/@GENKILABO/featured YouTube