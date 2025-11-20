YouTuberのヒカル（34）がこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。ピザチェーン「ナポリの窯」の取締役に就任してすぐに、大きな効果が表れていたことを明かした。



【写真】役員がマジで最敬礼！ヒカルにペコリ

ヒカルは、今年11月16日にYouTubeチャンネルで更新した動画内で「ナポリの窯」を運営する、いちごホールディングス社の取締役になったことを発表。新商品の共同開発や、若手スタッフの意見を積極的に経営へ反映する体制づくりなどを行っていくことを明かしていた。ナポリの窯が公式で掲載した、ヒカルの就任決定の画像も話題になった。



起用効果はてきめんだったようで、ナポリの窯の公式Xでヒカルの取締役就任2日後の18日に「ヒカルCHでの発表から2日が経過... 昨日の時点で凄まじい成果が出ています！」と発表。具体的には「Uber Eats全体の注文数は前週比250%以上を記録し、最大2,000％超えの店舗も登場」「さらに、公式サイトからの注文数も全体で200％超えに。」 と大幅な注文増加につながっていることを記した。投稿には、数日で効果を上げたヒカルに対して役員が頭を下げる写真も添えられた。



ヒカルも、この大反響ぶりについて19日に自身のXで「『ヒカルがいたらナポリの窯のピザを食べたくなくなる。中長期的にみたらマイナスしかない』と言われている皆さま、ご安心ください これから先、僕の影響でナポリの窯の売り上げが今よりも万が一下がるようなことがあれば自分から立場を退きます」と、ヒカルの取締役就任を批判するアンチに対して強烈に反撃。今後についても「結果を出せば少しだけでも認めてください 数ヶ月、数年後にどうなっているのか？見届けて欲しいです」と売上向上に自信をみせた。



（よろず～ニュース編集部）