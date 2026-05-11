登録者114万人のYouTuber・ゆんさんが2026年5月9日、公式YouTubeチャンネル「ゆんちゃんねる」に公開した動画で、盗撮と尾行の被害に遭ったと訴えた。ベビーカーを押す子連れの女性に追跡されるゆんさんは23年5月30日に人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のリーダー・シルクロードさんと結婚し、24年4月に第1子となる長男「コルク」くん、25年10月10日には第2子となる次男「チルク」くんが誕生したと報告している。「ストーカ