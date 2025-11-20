この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『生活に役立つメンタルヘルス』が最新動画「いじめをする人の心理【家庭環境】【自分が対象になりたくない】【パワハラ】【歪んだ正義感】」を公開。精神科医・臨床心理士・公認心理師として活躍する生活に役立つメンタルヘルス氏が、社会問題となっている「いじめ・ハラスメントの加害者心理」について自らの見解を述べた。



冒頭で発言者は、「いじめ、ハラスメントをする人は、心の弱い人です」ときっぱり断言。そのうえで、権力や立場のある人が力をふるって弱者を攻撃することの問題点を強調し、「力を武器にして弱い人を攻撃することは、決して許されることではありません」と語った。



動画では、いじめ・ハラスメント加害者の心理について、数々の調査や研究をもとに具体的な6つの特徴を紹介。第一に「加害者の多くが生活に不満を抱え、時には鬱状態やトラウマを持っているケースが目立つ」こと、さらに「嫉妬心が強く、いじめを通じてしか満足を得られない傾向がある」点を明かす。また「いじめをする人は、自分に自信がありません。他人との比較でしか、自分の価値を感じられないのです」と、加害者の根底にある承認欲求の問題を指摘した。



第三に「共感力の低さ」も特徴として挙げ、「いじめの加害者は、自分の行動が相手にどう影響するかイメージできない」「心が子供の状態で成長していない」と断じた。さらに、「家庭環境の悪さ」も大きく関係していると、親への信頼が築けない、または過度な干渉・無関心が与える影響について述べ、「いじめをする子供は親の姿の真似をしていることが理解できる」と解説。



また「孤立するのが怖い」という不安から、加害に加担するケースも学校や職場に多く、「強いものに逆らわず、とりあえず黙っていじめに参加してしまうのです」と、集団心理についても言及した。



さらに、ハラスメント加害者の調査では「自分が悪いという自覚がなく、会社や相手のためだと信じている“歪んだ正義感”が根強い」とし、「目的は何であれ相手を傷つけることは許されません」と強調。ネットいじめの増加にも触れ、「不愉快な相手に攻撃を加えることで自分の不満を発散しているのです。これは歪んだ正義感と言うべきでしょう」と述べた。



生活に役立つメンタルヘルス氏は「加害者は育った環境に問題があり、成熟できていない人であることがわかりました。そして現在の生活に不満があるといじめが起きます」とまとめ、最後に「いじめハラスメント防止は社会全体で取り組まなくてはならない問題なのです」と、社会の責任を呼びかけて動画を締めくくった。