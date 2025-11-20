¡Ö¤â¤¦»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ä¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¢ª¼£ÎÅÈñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ò½»Âð¥í¡¼¥ó¡Ó¡Ò¼«Æ°¼Ö¥í¡¼¥ó¡Ó¤Î¹Í¤¨Êý¡Ú´Ç¸î»ÕFP¤¬²òÀâ¡Û
¤¬¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¥í¡¼¥ó¤ä¶µ°éÈñ¡¢°Ý»ýÈñ¤Ê¤É¤¬À¸³èÈñ¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¤·¤¿¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÃù¤á¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ù½Ð¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢´Ç¸î»ÕFP¤Î¹õÅÄ¤Á¤Ï¤ë»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¡Ú¿Þ²ò¡Û°åÎÅÈñ¡¦»Å»ö¡¦¸øÅª»Ù±ç¤ÎÇº¤ß¤¬²ò·è¤¹¤ë ¤¬¤ó¤È¤ª¶â¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅÈñ¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö»Ù½Ð¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤¿ºÝ¤Î¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¤Î¹Í¤¨Êý
¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÇº¤ß¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐºö¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼£ÎÅ¸å¤ÎÂÎÎÏ²óÉü¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢»ÙÊ§¤¤·×²è¤ò¿µ½Å¤Ë
¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î»þ´ü¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¡3¥õ·î°ÊÆâ¢È¾Ç¯¡Á1Ç¯¤Ç¤¹¡£
¡¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿¿ô²ó³ºÅö¤¬¤Þ¤À¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°åÎÅÈñ¤¬Â¿¤¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤ä¡¢½ýÉÂ¼êÅö¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Ç»ÙÊ§¤¤Í±Í½¤Î¿³ºº¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Í±Í½´ü´Ö¤¬È¾Ç¯¡Ê¢¨1Ç¯¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡Ë¤ÈÃ»¤¤¤¿¤á¡¢´ü´ÖÆâ¤ËÂÎÄ´¤¬²óÉü¤»¤º¡¢Éü¿¦¤¬Æñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Í±Í½´ü´Ö¸å¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¤Î»ñ¶â¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Í±Í½¤Î¤¿¤á¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤¦¤¨¡¢Í±Í½´ü´ÖÃæ¤â¶âÍøÊ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
·ì±Õ¤¬¤ó¤äºÆÈ¯¡¦Å¾°Ü°Ê³°¤Ç¤â¡¢¼ç¼£°å¤«¤é¡Ö1Ç¯°Ê¾å¼£ÎÅ¤¬Â³¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼£ÎÅ¸å¤ÎÂÎÎÏ²óÉü¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤Í±Í½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÁªÂò»è¤â´Þ¤á¤Æ¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ëº¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁªÂò»èÎã ½ÐÅµ¡§¡Ø¡Ú¿Þ²ò¡Û°åÎÅÈñ¡¦»Å»ö¡¦¸øÅª»Ù±ç¤ÎÇº¤ß¤¬²ò·è¤¹¤ë ¤¬¤ó¤È¤ª¶â¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤¦»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢ÂÎÎÏ¤Î²óÉü¤ä¼ýÆþ¤ÎÊÑ²½¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Áá¤á¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯À¸³è¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó°Ê³°¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
°åÎÅÈñ¡¢¶µ°éÈñ¡¢À¸³èÈñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¤Î¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤â´Þ¤á¤Æ¤ª¶â¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÀ°Íý¤·¡¢º£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Àè¡¹¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ä¹Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂ¾¤ËÁêÃÌ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÁªÂò¤ÏÂçÊÑÆñ¤·¤¯¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³è¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç»ö¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´µ¼Ô»Ù±ç¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëFP¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤ÎÈñÍÑ¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë
¤Õ¤À¤ó»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÊÄ´À°¤ÎÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¬¤ó¼£ÎÅÃæ¤Î¼Ö¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë
¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¤ÏÇ¯´Ö40Ëü¡Á50Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢°åÎÅÈñ¤ä½»ÂðÈñ¤Ë¼¡¤°Âç¤¤Ê»Ù½Ð¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤Ç±¿Å¾¤¬°ìÄê´ü´ÖÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°Ý»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÇº¤Þ¤ì¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤´ÁêÃÌ¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ï¼êÊü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂåÍÑ¤Ç¤¤ë¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤äÀ¸³è´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼«²ÈÍÑ¼Ö°Ê³°¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¥Ð¥¹¡¢ÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø
¡¦¥«¡¼¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊºÇ¶á¤ÏÀßÃÖ¾ì½ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ë
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë¼Ö¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅÈñ¤äÀ¸³èÈñ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¼£ÎÅ¤äÀ¸³è¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤â¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ì»þÅª¤Ë¼Ö¤ò¼êÊü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÏÉ×ÉØÆó¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢¡Ö¸½ºß¤ÏËèÆü¤ÎÊü¼ÍÀþÎÅË¡¤Î¤¿¤á¼Ö¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¡¢½ªÎ»¸å¤Ï·î¿ô²ó¤ÎÄÌ±¡¼£ÎÅ°Ê³°¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤´É×ÉØ¤Î¼Ö¤ÎÇ¯´ÖÈñÍÑ¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¼Ö¤ÎÈñÍÑ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿É×ÉØ¤Î°ìÎã ½ÐÅµ¡§¡Ø¡Ú¿Þ²ò¡Û°åÎÅÈñ¡¦»Å»ö¡¦¸øÅª»Ù±ç¤ÎÇº¤ß¤¬²ò·è¤¹¤ë ¤¬¤ó¤È¤ª¶â¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë
·ë²Ì¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÈñÍÑ¤ò¼£ÎÅÈñ¤Ë²ó¤»¤¿¤é¡¢³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¥«¡¼¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤òÈæ¤Ù¡¢°ì»þÅª¤Ë¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤Æ¼£ÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤ë»þ¡¢¤É¤³¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤Ï¤´²ÈÂ²¤Î¤ª¹Í¤¨¤ä´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Î¼£ÎÅÊý¿Ë¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«²ÈÍÑ¼Ö¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¤ÎÊýË¡¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¼£ÎÅ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤äÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÇ¶áÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ä²ÁÀßÄê·¿¤Î¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢²¼¼è¤ê²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö»Ä²Á¡×¤òÀßÄê¤·¤ÆÊÖºÑ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢·î¡¹¤ÎÊÖºÑ³Û¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Ë100Ëü±ß¶á¤¤»Ä²Á¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤â¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼Ö¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¹õÅÄ ¤Á¤Ï¤ë
´Ç¸î»ÕFP®