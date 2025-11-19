「じゃあ、あんたが作ってみろよ」ラストシーンに視聴者ざわつく「怖すぎる」「一体誰？」の声【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/11/19】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜※この日はよる10時20分〜）の第7話が、18日に放送された。ラストシーンに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】TBS火10「あんたが」不穏な顔を浮かべる竹内涼真
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
友人の結婚式に出席するため、それぞれ地元・大分に帰省した勝男と鮎美は、すでに別れていることを言い出せないまま、互いの両親が勝手にセッティングした両家の顔合わせに臨んだ。
顔合わせの場で何度も鮎美と別れていることを話そうとする勝男。しかし、嬉しそうに結婚話を進める両親たちに最後まで言い出せないまま、その夜、家に帰ってから自分の両親に本当のことを打ち明けた。
その後、東京の家に帰った勝男は、鍵が開いていることに気づく。恐る恐るドアを開けると部屋の中は明るく、玄関には勝男のスリッパが用意されていた。そして、玄関に誰かの人影が近づいてきたところで放送が終了した。
不穏を感じさせるラストシーンに注目が集まり、視聴者からは「最後の何！？」「怖すぎる」「一体誰なの？」「合鍵を持ってる人ってことか」「勝男のお母さん？」「鮎美だったらいいな」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】TBS火10「あんたが」不穏な顔を浮かべる竹内涼真
◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」勝男（竹内涼真）、両親に本当のことを打ち明ける
友人の結婚式に出席するため、それぞれ地元・大分に帰省した勝男と鮎美は、すでに別れていることを言い出せないまま、互いの両親が勝手にセッティングした両家の顔合わせに臨んだ。
顔合わせの場で何度も鮎美と別れていることを話そうとする勝男。しかし、嬉しそうに結婚話を進める両親たちに最後まで言い出せないまま、その夜、家に帰ってから自分の両親に本当のことを打ち明けた。
その後、東京の家に帰った勝男は、鍵が開いていることに気づく。恐る恐るドアを開けると部屋の中は明るく、玄関には勝男のスリッパが用意されていた。そして、玄関に誰かの人影が近づいてきたところで放送が終了した。
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」ラストシーンに注目集まる
不穏を感じさせるラストシーンに注目が集まり、視聴者からは「最後の何！？」「怖すぎる」「一体誰なの？」「合鍵を持ってる人ってことか」「勝男のお母さん？」「鮎美だったらいいな」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】