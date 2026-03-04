朝ドラ『虎に翼』では弁護士役を熱演今をときめく俳優同士が密かに愛を育んでいた。俳優の竹内涼真（32）と女優の土居志央梨（33）の交際が２月28日『Smart FLASH』で報じられた。記事によれば、土居が連日のように竹内の都内の自宅マンションに通っているという。双方の所属事務所は〈プライベートは本人に任せております〉とコメントしている。二人は昨年12月に配信されたネットフリックス映画『10DANCE』で共演。同作は10種のダ