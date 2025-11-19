昨年8月にSNSでのタレントのやす子への“暴言”が大炎上し、芸能活動を休止していたフワちゃんが今月7日、自身のインスタグラムで女子プロレス団体「スターダム」に入団したことを発表した。

フワちゃんはインスタに《昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました》とつづり、リングの上で土下座をする姿を公開。《本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！》と宣言。

12月29日に東京・両国国技館で行われる同団体のビッグマッチで入門後の初戦を行うことを発表した。すでにフワちゃんは2022年10月にプロレスデビューしており、翌23年4月にはデビュー2戦目を経験ずみだ。

「さすがに賛否両論巻き起こったが、一部メディアのインタビューでは、空白期間に海外のプロレススクールに入門したり、最近は1日6時間の練習を積むなど、真摯にプロレスに取り組んでいることを告白。一時期は女子プロ界で“ひとり勝ち”だった『スターダム』だが、同団体の創業者がライバル団体『マリーゴールド』を旗揚げし、主力選手を引き連れて行き少なからずダメージを受けた。フワちゃんに多大な期待が寄せられている」（元専門誌記者）

そして、レスラーとしてのフワちゃんを、あの大物がバックアップしそうだというのだ。

「お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平さんです。有田さんはYouTubeでプロレストークを繰り広げる『有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ！！】』を開設しており、登録者数は26万人を突破。以前、フワちゃんのレスラーデビュー前に相談され、腕の取り方など、プロレスの基本ムーブを指南したことなどを明かしていました。メディア復帰が有田さんのチャンネルになるのでは」（同前）

果たしてレスラーとして、再起をはかることはできるだろうか。

「東洋大学卒業」と詐称したどごぞ市長なんぞよりも、フワちゃんの方がはるかに格上だ。