¡È¥·¥ã¥É¡¼Ç¦¼Ô¡É¸«»²! Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬¸òÂåµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ëÄÉ²ÃÅÀ¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¤Ç½Ð¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×
[11.18 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-0 ¥Ü¥ê¥Ó¥¢ ¹ñÎ©]
¡¡¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é4Ê¬¸å¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ(¥Ü¥ë¥·¥¢MG)¤Ï¸åÈ¾26Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥à2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¡ÈÇ¦¼Ô¥Ý¡¼¥º¡É¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡Ö(¥·¥ã¥É¡¼µ¯ÍÑ¤Ç·ë²Ì¤ò)¤ä¤Ã¤È»Ä¤»¤¿¡£ËÍ¼«¿ÈÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÄ®Ìî¤Ï¸åÈ¾22Ê¬¤ËMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¤È¤È¤â¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏºÇÁ°Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¯¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ÌÃÖ¡£¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëÄ®Ìî¤ÏÅêÆþ4Ê¬¸å¤ËÍ¸À¼Â¹Ô¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾26Ê¬¡¢MFÆ²°ÂÎ§¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÃæÂ¼¤¬PA±¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¿ÊÆþ¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄ®Ìî¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ï¤¬¤·¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËµÍ¤á¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿®¤¸¤ÆÁö¤Ã¤¿¡×(Ä®Ìî)¡£ÃæÂ¼¤«¤é¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ´¶³Ð¤ËÍ¥¤ì¤¿Ä®Ìî¤Ïº¸¤Ò¤¶¤Ç¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ä®Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ6·î¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï°ÊÍè¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á5ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö»ß¤Þ¤é¤º¤Ë¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ËÁö¤êÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ä®Ìî¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼Á³¡£¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¤Ç½Ð¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)