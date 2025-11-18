巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（53）が、自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。自身の体型の変化について語った。

オシャレ好きで革愛が強い元木氏。革ジャンに革のパンツ姿で「今のうちじゃん、この革ジャンとか楽しめるのもさ。10年20年着れるやつでしょ、俺20年後着れるかなってそれが心配なのよ。70歳でしょ、でも70歳80歳革ジャン来てたらかっこいいぜ」。

このトークを受けスタッフに「今その体型に合わせて皮を着てると、体重増やすと着れなくなっちゃいますね」と振られると「もう増えねぇ。もう食えねぇ」と即答した。

続けて「一般の方はどれぐらい食べられるかわかんないけど、俺が今まで食いすぎてたから。現役の時から、辞めてちょっとしてから、運動もしねぇのにさ、食って飲んでばっかしてたから、不摂生な生活してたから」と過去の生活を振り返り「今ちゃんとまともにね、俺人生で一番まともに生きてる感じがする」。飲みに行く回数、付き合いの回数もかなり減ったと明かし「健康だね。この健康を維持して、体型を維持して」と抱負を語った。

痩せっぷりについては「俺今まで服全部XLだったの。最近Mだもん」と服のサイズで説明。さらに「このパンツはS。M履いたらぶっかぶかだったの」と着用しているパンツを指さしながら明かし「えっそんなに？って思うよね。既成が合うって喜んでたのにSサイズって。その下XSになるよ、なくなっちゃうよ俺の体」と語った。