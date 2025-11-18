JAL（日本航空）が、2025年のブラックフライデーセール「JALunLun ブラックフライデー2025」を11月18日（火）から11月30日（日）まで開催します。

今年の「FLYDAY」セールの最大の目玉は、海外特典航空券のタイムセールです。ロサンゼルスやニューヨークなど北米の各都市へ、片道わずか18,900マイルで行けるという、マイルの価値観が変わるようなオファーが登場しています。さらに、国内線も7,700円からのタイムセールや、最大53,000円割引の国内ツアー、JAL Mallの最大80%OFFセールまで同時開催。陸マイラーも空マイラーも見逃せない、全セールの詳細を解説します。

マイルの価値崩壊!?「海外特典航空券タイムセール」がヤバい

今回のセールの目玉は、なんといってもJAL国際線特典航空券のタイムセールです。通常よりも少ないマイル数で海外に行けるチャンスとなっています。

対象者と予約期間

対象となるのは、JALマイレージバンク (JMB)の全地区会員です。 予約期間はブラックフライデー期間と同じ、2025年11月18日(火)〜11月30日(日)となっています。

ハワイ（ホノルル）路線

人気のハワイ（ホノルル）線も対象です。対象となるのはエコノミークラスとプレミアムエコノミークラスの基本マイル数での予約です。ディスカウント後の必要マイル数は、お申し込み時に表示されます。 対象の搭乗日は2025年11月19日(水)〜2026年1月31日(土)です。

北米路線（LA片道18,900マイル〜）

北米路線は、エコノミークラスの基本マイル数での予約が対象です。 対象路線はニューヨーク、ボストン、シカゴ、ダラス、ロサンゼルス、サンフランシスコ、サンディエゴ、シアトル、バンクーバーで、東京（羽田・成田）発着便、大阪（関西）発着便のいずれも対象となります。 驚くべきことに、これらの北米路線がすべて片道18,900マイルで利用可能です。 対象の搭乗日は路線によって異なり、以下の通り設定されています。

日本発：2025年12月1日(月)〜12月29日(月)、2026年1月20日(火)〜2月28日(土)

北米発：2025年12月1日(月)〜12月10日(水)、2026年1月1日(木)〜2月28日(土)

中東（ドーハ）路線も対象で、こちらはエコノミークラスとビジネスクラスの基本マイル数での予約が対象です。 必要マイル数（片道）は、エコノミークラスが14,000マイル、ビジネスクラスが35,000マイルとなります。 対象搭乗日は2025年12月1日(月)〜2026年2月28日(土)です。

セールの注意点

この特典航空券セールは、基本マイル数で予約できる空席がない搭乗日・便（特典航空券PLUSの利用時）はキャンペーン対象外となります。ホノルルマラソン期間や年末年始、その前後期間なども対象外となる場合があるため注意が必要です。

国内線や、航空券＋宿泊でのおトクセール一覧

ブラックフライデー期間中は、特典航空券以外にもお得なキャンペーンが目白押しです。

国内線タイムセール（7,700円〜）

国内線もタイムセールを実施します。2025年12月26日(金)〜2026年2月28日(土)搭乗分が、お得な価格で販売されます。

（価格例）羽田−新千歳 7,700円〜、羽田−伊丹 8,250円〜、羽田−福岡 8,800円〜、羽田−沖縄 9,900円〜 など

国内ツアー（最大53,000円割引）

国内航空券と宿泊がセットになったJALダイナミックパッケージもセール対象です。クーポン併用で最大53,000円割引になるほか、びっくりオプションも300円で用意されます。

海外航空券でもセールを実施！

マイルを使わない通常の海外航空券もタイムセールが実施されます。一例として、ロサンゼルス往復が150,000円からとなっています。

JALカード・JAL Pay利用で総額110万マイル山分け！

JALunLunブラックフライデーの特別企画として、JALカードまたはJAL Payでの決済で、総額110万マイルが1,100名に当たるキャンペーンが実施されます。

JAL Mall（最大80%OFF）などショッピングでもお得！

旅行以外でもマイルをお得に活用できます。

・JAL Mall：最大80%OFFセールと、最大10倍マイルを同時開催します。

・JALふるさと納税：新規登録＆メルマガ登録で最大5,000マイルが当たるチャンスです。

・JALマイレージパーク：提携ショップでの買い物でマイルが最大7倍アップします。

・JALとっておきの逸品：人気商品が1,000マイルOFFなど、マイルをお得に交換できます。

JALが開催する「JALunLun ブラックフライデー2025」は、航空券・ツアー・物販などのタイムセールを同時に開催する大型キャンペーンです。開催期間は2025年11月18日(火)00:00〜11月30日(日)23:59まで。海外特典航空券のディスカウントをはじめ、国内線タイムセール、国内外のツアー割引、JAL Mallなどでのショッピングセールが実施されます。

マイルを貯めている人にとっては、まさに「マイルの価値崩壊」とも言える今回の「FLYDAY」セール。ロサンゼルスなど北米行きが片道18,900マイルというのは破格のため、北米やハワイ、中東へお得に行ける絶好の機会となりそうです。それだけでなく、国内線が7,700円からのタイムセール、国内ツアーの割引、JAL Mallでのショッピングまで、全方位でお得な内容となっています。セール期間は限られているため、旅行の計画がある人は早めのチェックをおすすめします。

