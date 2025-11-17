ウタヒメドリーム、新曲がTVアニメ『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』ED主題歌に

メディアミックス音楽プロジェクト ウタヒメドリーム内ユニット ウタヒメドリーム オールスターズのオリジナル新曲「STELLAR」が、2026年4月より放送開始のTVアニメ『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』のエンディング主題歌に起用される。

本楽曲は、2026年1月31日に行われる『ウタヒメドリーム AUDITION FINAL』にて初披露を予定している。同公演のチケットは、現在販売中だ。

■夢咲いぶき役 山粼玲奈 コメント

TVアニメ「大聖女は聖女であることをひた隠す」のED曲を、ウタヒメドリーム オールスターズで担当することが決定しました！！またオールスターズでこのような機会をいただけて本当に嬉しいです。作品とリンクするような歌詞がとても素敵で、今までとはまた違うウタヒメの雰囲気が出ているなと感じています。是非、オールスターズが力強く歌うこの曲を、たくさんの方に聴いて頂きたいです。

■桜木舞華役 鈴木杏奈 コメント

エンディングテーマ「STELLAR」を担当いたします、ウタヒメドリーム 桜木舞華役の鈴木杏奈です！ウタヒメドリーム オールスターズとしてアニメタイアップ楽曲を歌わせていただけることが本当に嬉しいですし、光栄に思います。作品に寄り添った楽曲になっていて、今までの全員曲とはまた雰囲気も違うので、新たなウタヒメドリームを感じていただけると思います。魂を込めて歌いましたので、アニメをご覧の皆様に愛していただけたら嬉しいです。

■真白清美役 其原有沙 コメント

TVアニメ「大聖女は、聖女であることをひた隠す」のED曲『STELLAR』をウタヒメドリーム オールスターズで歌唱できて大変光栄です。主人公のルード騎士家の次女フィーアが、大聖女である前世と聖女の力を隠し、騎士として奮闘する姿にぴったりなカッコいい曲。歌っていて限界を超えたいという気持ちになりました。アニメと共に多くの方に届きますように…フィーアの今後の活躍を見守り応援しています。

■HiREN役 花耶 コメント

ウタヒメドリーム オールスターズとしてED主題歌「STELLAR」を歌わせていただきました。迷いながらも光を信じ、未来を掴もうとする強い想いを歌に込めました。弱さを隠すための嘘や言い訳を手放し、まっすぐ前を向く決意を描いた曲です。傷つくことを恐れず、それでも“もう一度”前を向ける勇気が 届きますように。

■水月ひかり役 礒部花凜 コメント

TVアニメ「大聖女は聖女であることをひた隠す」のEDテーマを“ウタヒメドリーム オールスターズ”で担当させていただけることになり、とても嬉しいです！この楽曲は、第一声から作品の余韻を感じられたり、サビでは次話への期待を感じられたりと、EDテーマとして素敵な役割を担えるような1曲になったと思います。この「STELLAR」が、TVアニメ「大聖女は聖女であることをひた隠す」の毎話の終わりを彩る、皆さんに愛される楽曲になりますように！

■高木凛役 鷲見友美ジェナ コメント

聖女としての力を隠しながらも前を向き、仲間と共に未来を切り開こうとする姿に重ねて、「もっと遠くへ飛び立ちたい」という思いを歌に込めました。恐れず進む勇気と希望を届ける祈りのようなテーマソングです。是非多くの方に聞いていただけたら嬉しいです。

■萩原ひまわり役 倉知玲鳳 コメント

ウタヒメドリーム オールスターズとしてEDテーマを歌わせていただけること、大変光栄です！原作も拝読し、信念を持って強く前向きに進んでいくフィーアちゃんの姿に勇気をもらいました。アニメでも、フィーアちゃん達の活躍を拝見できることがとても楽しみです。「STELLAR」が、フィーアちゃんの背中をそっと押せるような、"追い風"になることを願っております！

■SAKURAKO役 竹内夢 コメント

SAKURAKO役の竹内夢です。オールスターズで歌った「STELLAR」がED曲に決まったこと、心から嬉しく思います！この曲は、現実をしっかりと見据えながら、力強く前に進んでいくというメッセージが込められていますので、自分自身と向き合いながら丁寧に歌わせていただきました。アニメを通して、STELLARが多くの方々の背中を押せることを祈っています！

（文＝リアルサウンド編集部）