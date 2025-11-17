12月から会社の健康保険証も使えなくなるって本当？ 「資格確認書」があれば今まで通り受診できるそうですが、マイナ保険証に切り替えたほうがいいんでしょうか？

従来の健康保険証の新規発行は停止。現在所持している健康保険証は最長で2025年12月1日まで利用可能

厚生労働省によると、2024年12月2日をもって、従来の健康保険証の新規発行が停止されました。ただし、現在有効な健康保険証については、有効期限までの間、最長で2025年12月1日まで使用可能とされています。

とくに、会社員などが加入する健康保険組合で発行されている健康保険証の多くは、有効期限の定めがなく、その場合は最長の期限まで使用が認められています。

したがって、現在有効期限の定めのない健康保険証を所持している会社員の方などが2025年12月1日以降に医療機関で今まで通り保険診療を受けるには、原則としてマイナ保険証に切り替えるか、「資格確認書」を取得して提示する必要があります。



マイナ保険証がなくても「資格確認書」で受診できる

マイナ保険証をまだ利用していない場合でも、医療機関で健康保険による診療を受けることは可能です。その際に必要となるのが、「資格確認書」と呼ばれる書類です。

資格確認書は、健康保険への加入資格があることを示す証明書で、加入先の保険者（協会けんぽ、健保組合、共済組合など）から発行されます。保険者によって様式・発行形態が異なり、従来の健康保険証と同様に医療機関や薬局に提示することで、健康保険を使って受診できます。

このように、「資格確認書」はマイナ保険証を利用しない人のための選択肢のひとつであり、取得することで、当面の医療機関での受診に困ることはないといえます。



マイナ保険証に切り替えると何が変わる？

マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の機能を追加して利用する仕組みです。利用には、マイナンバーカード取得と専用サイトなどからの健康保険証の利用登録が必要ですが、設定することで、医療機関や薬局で健康保険証として使用できます。

マイナ保険証の利用にはいくつかのメリットがあります。例えば、医療機関での受診の際に情報提供に同意することで、過去の薬剤情報や特定健診などの情報が共有され、重複処方の防止やスムーズな診察に役立つとされています。

また、医療費控除の申告手続きが簡単になるなど、行政サービスとの連携面でも利便性が高まります。さらに、手続きなしで高額療養費の自己限度額を超える支払いが免除される点もメリットでしょう。

一方で、マイナンバーカードをまだ取得していない場合や、オンライン登録に不慣れな方にとっては、準備にやや手間を感じることもあるかもしれません。そのため、自分の状況に応じた無理のないタイミングでの切り替えが望ましいといえるでしょう。



まとめ：制度の変更を正しく理解し、自分に合った対応を

2024年12月2日をもって、従来の健康保険証の新規発行は停止されました。現在所持している健康保険証は、有効期限までの間、最長で2025年12月1日まで使用できますが、それ以降は使用できなくなる予定です。

マイナ保険証への切り替えをすることで、医療機関での手続きがスムーズになるなどの利点があります。一方で、切り替えない場合でも「資格確認書」を利用することで、引き続き保険診療を受けることができます。

制度の変更は一律ではなく、準備や利用環境によって対応が異なります。自身の生活スタイルなどを踏まえ、落ち着いて準備を進めていくことが重要です。



出典

厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー