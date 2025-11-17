台湾を代表するレストランの2号店がオープン！ 注目メニューは「ぶっとびスープ」!?（東京都・原宿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、原宿クエストにオープンする「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」の日本2号店。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

富錦樹台菜香檳 原宿クエスト店（東京都・原宿）

2号店が原宿にオープン！

「最も洗練された本格台湾料理を楽しめるレストラン」として知られる「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」。2019年9月に日本1号店の「富錦樹台菜香檳 コレド室町テラス店」がオープン、そして2号店が、2025年11月18日、原宿クエストの5階にオープンします。

台湾本店は2021年から2025年まで5年連続で有名ガイドブックでの評価を獲得しており「台湾を代表するレストラン」として世界各国からゲストを迎えています。

「松花蒼蠅頭 花ニラと豚ひき肉とピータン豆鼓のピリ辛炒め」スモール1,880円、レギュラー2,980円

「富錦樹台菜香檳」では、日本向けに味をアレンジすることなく厳選した台湾の食材や調味料を使用し、本店そのままの調理法で仕上げた本場の味を楽しむことができます。

今回、原宿クエスト店のオープンに伴い、大幅なグランドメニューのリニューアルが実施され、16品もの新規メニューが追加されました。

「ぶっとびスープ」4〜5名用10,000円、8〜10名用18,000円

数ある新メニューの中でも、特に注目なのが「ぶっとびスープ」です。その名は、修行中の僧侶ですら、そのおいしそうな香りにつられて寺の塀を飛び越えて食べに来るという故事に由来しており「仏様も塀を飛び越える」と言われるほど伝統のある贅沢スープです。

フカヒレ、アワビといった高級食材、干しナマコ、干し貝柱などの乾物、スペアリブなどを壺に詰め、特製スープでじっくり煮込んだ滋養あふれる一品で、原宿クエスト店限定で提供されます。

「蟹肉と海鮮の土鍋煮込み」5,980円

そのほか、蟹肉や海鮮の旨みを本格的かつ贅沢に味わえる「蟹肉と海鮮の土鍋煮込み」5,980円や、「紹興酒プリン」780円、「鉄観音茶ティラミス」980円なども新しくラインアップ。

「プレミアムコース」

初めて来店する人はもちろん、家族や友人との集まり、接待などにもおすすめなのが同店を代表する料理をバランス良く楽しめるコース。中でも原宿クエスト店限定の「ぶっとびスープ」を含む豪華11品で構成された「プレミアムコース」1人10,000円は「富錦樹台菜香檳」の世界観が体感できておすすめです。

店内イメージ

空間のデザインコンセプトは「台湾の原風景」。2面の窓から自然光が降り注ぎ、広がりと明るさを感じさせるメインダイニングには、世界を舞台に活躍するアーティストによるアートが配置されています。窓際に設けられた個室からは表参道を見下ろしながら特別な食事のひとときを楽しめ、表参道の景観を楽しめるテラス席は、晴れた時には富士山を遠くに見ることもできる、ちょっとした非日常を味わえる贅沢な空間となっています。

※価格はすべて税込・17時以降はサービス料10%

＜店舗情報＞◆富錦樹台菜香檳 原宿クエスト店住所 : 東京都渋谷区神宮前1-13-14 原宿クエスト 5FTEL : 050-5597-4179

文：食べログマガジン編集部 写真：お店から

