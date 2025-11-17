【樋口 進】多くの人が「使いすぎ」を自覚…【スマホ依存】の入り口とは…？　ケース別にご紹介！

病的な状態を示す「依存」は、さまざまな対象に生じます。

スマホ依存の問題は、「スマホを使ってすること」への依存ととらえられます。ゲームであったり、SNSであったり、オンラインカジノを含めたギャンブルであったりと、していることは人それぞれです。

だれもが陥りやすいものだからこそ知っておきたい、スマホ依存の実態と予防のしかた、抜け出し方を解説した『スマホ依存がわかる本 ゲーム、ギャンブル、SNS依存から抜け出す』より抜粋してご紹介します。

「スマホ依存」を自覚する人も

スマートフォン、通称スマホは10年ほどの間に一気に普及し、いまや生活の必需品に。多くの人は自分のスマホをつねに携帯しながら生きています。あまたある生活必需品のなかで、スマホほど「使いすぎ」の状態をまねきやすいものはないでしょう。多くの人が、とくに「これをする」といった明確な目的もないままスマホを手にして使い始め、「もうやめよう」と思っても、なかなかスマホの画面を消せないといった経験をくり返しています。

1日何時間もスマホの画面を眺めているうちに、「これはまずいのではないか」「『スマホ依存』かもしれない」と不安になる人も少なくないようです。

一方で、依存と聞くと、アルコールや薬物の摂取がやめられずに生活が立ち行かなくなるような、たいへんな状態をイメージする人もいるかもしれません。「スマホを使っているわけではなくて、〇〇をしているのだ」「『スマホ依存』なんて騒ぎすぎ」と思っている人もいるでしょう。

たしかに、スマホを使ってなにをしているかは人によって違います。スマホは「それ」をするための道具にすぎないという意見も一理あります。一方で、スマホという道具があるからこそ、「それ」にはまりやすくなっているという面があることは否めません。「しかたがない」と見過ごしているうちに、どんどん問題が大きくなっていくおそれもあります。はまりすぎる前にスマホの使い方をふり返り、問題点に気づき、見直しを進めていく必要があります。

ケース1 仕事でも仕事以外でも。片時もスマホを手放せない

Ａさん（40 代男性）のプロフィール

専門の資格が必要な職についています。業務ではいろいろな人とかかわりますが、プライベートでの人づきあいは少なめ。妻とふたり暮らしです。

(1)Aさんにとってスマホは仕事に欠かせない道具です。顧客や関係機関との連絡、スケジュール管理、出先での資料の閲覧や作成など、仕事中も頻繁にスマホを使っています。

(2)仕事以外のことでもスマホはよく使います。なにか通知がくれば仕事の合間に内容をチェックしたり、資料を探すうちに関係のない記事や動画を見始めたりすることもあります。

(3)家に帰っても、SNSをチェックし、気になる情報があればそれをまたスマホで調べたりしているので、スマホの画面から目が離せません。

話しかけられても適当に返答しているだけで覚えていないことが多く、妻にはあきれられたり、心配されたりしています。

Aさん自身、スマホを使いすぎている自覚はあります。スクリーンタイム（利用時間）は1日平均12時間を超えています。老眼が始まったのかピントが合いづらく、首の痛み、肩こりなどに悩まされており、「スマホのせいかな」とも思っています。それでもなかなか使用時間は減らせず、困っているAさんです。

「使用時間が 1日〇時間以上ならスマホ依存」などという定義はありません。しかし、1日12時間以上というのは、かなり長めです。目の不調など、長時間使用による弊害もみられるA さんは、スマホ依存といってもよいでしょう。使い方の見直しが必要です。

ケース2 動画視聴・ゲーム・SNS……。昼夜逆転、成績も低迷

Bさん（高校生男子）のプロフィール

高校1年生。スマホは中学生の頃から使っていますが、高校生になってからはペアレンタルコントロールの設定なしに。高校生活は思っていたほど楽しくありません。

(1)希望する高校に入ったBさんですが、クラスの雰囲気になじめず孤立ぎみ。一度は入部した部活も、短期間でやめてしまいました。

中学時代は「勉強ができる人」として一目置かれていましたが、高校では成績でも目立つことはなく、授業時間以外はスマホを眺めながら、ひっそりと過ごしています。

(2)登下校の間も家に帰ってからも、Bさんはスマホで動画を見たり、漫画を読んだりしています。中学時代の友だちとはSNS やゲームを介してつながりがあり、オンライン上では新たな知り合いもできました。

スマホがあれば、リアルな生活のつまらなさも薄らぎます。

(3)Ｂさんは夜中までスマホを見ているので、朝なかなか起きられません。親はなんとか起こそうとするのですが、日に日に起床時間は遅くなるばかり。最近は昼夜逆転の状態になり、学校に行けない日が増えています。このままでは進級も危ぶまれる状態になっています。

スマホの長時間使用が影響し、生活上の問題が大きくなっているBさん。スマホ依存の状態といえますが、その背景には、日常生活の充実感のなさがありそうです。そこに着目して、対応していく必要があります。

ケース3 ゲームができなくなると暴れる子どもに、ゲーム好きの親も困惑

Cさん（小学生男子）のプロフィール

ゲーム好きの親がいる家庭で育ち、幼い頃からゲーム時間は長めでした。最近、ますますゲームばかりの生活になっており、親もさすがに心配に。注意・叱責がくり返されています。

(1)ゲーム好きの父親の影響で、Cさんは幼い頃からゲームに親しんできました。休日は親子で長時間、ゲームを楽しむこともあります。

(2)外出先でおとなしく過ごせるように、母親は自分が前に使っていたスマホをC さんに渡し、ゲームで遊ばせていました。いつのまにか中古スマホはCさんの専用に。ふだんからスマホゲームもするようになりました。

(3)小学生になってからも家ではゲームばかりのCさん。苦手な教科は小テストでもほとんど点数が取れません。父親は「得意なことを伸ばせばいい」と楽観的ですが、母親は気が気ではありません。

(4)いくら注意してもゲームの時間が減らないCさんに母親が業を煮やし、スマホやゲーム機を隠したところ、Cさんの怒りが爆発。味方と思っていた父親にもたしなめられたCさんは泣きわめき、壁を殴って穴をあけてしまいました。

ゲーム好きの父親もさすがに困惑。どうしたものか頭をかかえています。

スマホ依存といわれる状態のなかには、従来から問題視されてきたゲーム依存、正式には「ゲーム行動症」にあてはまるような例もあります。近年、低年齢化も目立っており、Cさんはその一例と考えられます。

