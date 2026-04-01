スクワットで肩こり・腰痛が改善！スマホ首や巻き肩を解消する『正しい姿勢』の作り方 スクワットで辛かった首や肩のこり、腰痛も改善！ なぜスクワットが「首こり・肩こり・腰痛」に効くのか？ 女子スクワットで姿勢を整えると、その場で見た目の若々しさと美しさが手に入ります。ただし、これは一時的な効果。4週間続けていくことで、美姿勢が定着します。続けることで得られるのはそれだけではありません。心身の調子も少し